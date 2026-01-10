Tennis: Alcaraz vince il "SuperMatch" contro Sinner in Corea del Sud

© ansa
L'esibizione di Seul, sul cemento indoor tanto caro a Jannik, premia lo spagnolo. Il leader del ranking Atp vince per 7-5, 7-6
Il primo confronto dell'anno tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, che nei prossimi mesi duelleranno per conquistare i vari Slam e la vetta del ranking Atp, va allo spagnolo. Il numero uno al mondo conquista infatti l'esibizione tra i migliori tennisti al mondo, che si è tenuta quest'oggi a Seul. In un match dall'ottimo ritmo, soprattutto nel secondo set, Alcaraz la spunta al tie-break nel secondo parziale: 7-5, 7-6 il punteggio dopo 1h46' di gioco.
Carlos Alcaraz e Jannik Sinner inaugurano il proprio anno con un'esibizione, che è anche il primo scontro diretto nel 2026 e il primo duello nel mese di gennaio per i due big del tennis mondiale. A Seul, sul cemento indoor, la spunta lo spagnolo: 7-5, 7-6 il punteggio, dopo 1h46' di gioco. In quella che è la prova generale degli Australian Open, dove Jannik inseguirà il terzo trionfo consecutivo, Alcaraz debutta col suo nuovo allenatore dopo la separazione da Ferrero.
Sin dai primissimi scambi regna l'equilibrio tra i due tennisti, che si divertono in un primo set dai ritmi più blandi. Qualche giocata di fino, una battaglia a suon di slice e un paio di game tenuti a zero stabiliscono una parità che sembra destinata a resistere fino al tiebreak. Sinner si trova sempre costretto a inseguire, col primo servizio concesso allo spagnolo, ma è solido mentalmente ed efficace fino al dodicesimo gioco. Qui, sul 6-5 per Alcaraz, concede quella prima palla-break che risulta fatale: lo spagnolo la sfrutta e chiude il parziale sul 7-5 dopo 49 minuti. Nel secondo set i ritmi si alzano vertiginosamente e, con loro, l'intensità al servizio. Alcaraz mostra una crescita su quest'aspetto, mentre Sinner è efficace come sempre.
Anche qui regna la parità, con un momento a sorpresa nel quinto game: lo scambio che porta al 40-40 e ai vantaggi, infatti, non viene giocato da Sinner, ma da un piccolo spettatore. Quest'ultimo pareggia per Jannik, che però scivola indietro sul 3-2. La parità prosegue comunque fino al 6-6, che vale il tiebreak. Qui Sinner rimonta lo svantaggio iniziale, sfrutta due errori consecutivi col rovescio di Alcaraz e ha un set point, ma non lo sfrutta. Lo spagnolo reagisce e, con tre punti consecutivi, chiude i giochi: a Seul, la spunta Alcaraz col punteggio di 7-5, 7-6.
Si chiude così l'esibizione che ha inaugurato l'anno degli sfidanti per il vertice del ranking Atp. I due si ritroveranno agli Australian Open, partendo dal "One Point Slam", e Jannik avrà un vantaggio. Quei tre mesi senza punti del 2025 (per la squalifica) lo aiuteranno sicuramente nella rincorsa, anche se dovrà subito difendere i duemila punti australiani.