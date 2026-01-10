Tennis: Alcaraz vince il "SuperMatch" contro Sinner in Corea del Sud

Sin dai primissimi scambi regna l'equilibrio tra i due tennisti, che si divertono in un primo set dai ritmi più blandi. Qualche giocata di fino, una battaglia a suon di slice e un paio di game tenuti a zero stabiliscono una parità che sembra destinata a resistere fino al tiebreak. Sinner si trova sempre costretto a inseguire, col primo servizio concesso allo spagnolo, ma è solido mentalmente ed efficace fino al dodicesimo gioco. Qui, sul 6-5 per Alcaraz, concede quella prima palla-break che risulta fatale: lo spagnolo la sfrutta e chiude il parziale sul 7-5 dopo 49 minuti. Nel secondo set i ritmi si alzano vertiginosamente e, con loro, l'intensità al servizio. Alcaraz mostra una crescita su quest'aspetto, mentre Sinner è efficace come sempre.