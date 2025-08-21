US Open, avvio soft per Jannik Sinner: affronterà all'esordio il ceco Kopřiva

Viaggio sicuramente non agevole nemmeno per Jasmine Paolini che è finita nella parte alta del tabellone dove è presente Aryna Sabalenka. La 29enne di Castelnuovo di Garfagnana affronterà un'atleta proveniente dalle qualificazioni all'esordio, mentre al secondo turno potrebbe aver di fronte una fra la bielorussa Aljaksandra Sasnovič e la statunitense Iva Jovic. Al terzo le clienti più scomode saranno la ceca Markéta Vondroušová e la polacca Magda Linette, mentre agli ottavi potrebbe spuntare Lucia Bronzetti, all'esordio con un'atleta proveniente dalle qualifiche e che in caso di passaggio del turno dovrebbe trovarsi di fronte Elena Rybakina, favorita per l'accesso ai quarti di finale insieme a Sabalenka.