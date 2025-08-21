Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Tennis
TENNIS

US Open, avvio soft per Jannik Sinner: affronterà all'esordio il ceco Kopřiva

Il 24enne di Sesto Pusteria ha avuto un sorteggio abbastanza favorevole che lo vedrà incontrare il numero 87 del mondo

di Marco Cangelli
21 Ago 2025 - 18:28
1 di 27
© x
© x
© x

© x

© x

Il malore nella finale del Masters 1000 di Cincinnati fa ancora paura, ma Jannik Sinner è già pronto ad affrontare gli US Open. Il 24enne di Sesto Pusteria esordirà a Flushing Meadows con il ceco Vít Kopřiva come confermato dal sorteggio andato in scena a New York. Un inizio soft per il fuoriclasse altoatesino che dovrà provare a difendere il titolo conquistato lo scorso anno anche per scongiurare il sorpasso da parte di Carlos Alcaraz.

Leggi anche

Cahill: "Sinner ha avuto un virus, ma ora sta meglio. Spero torni in campo giovedì"

Una sfida che si potrebbe ripetere soltanto in finale trovandosi i due dalle parti opposte del tabellone, ma che vedrà un percorso decisamente più agevole per Sinner che al secondo turno potrebbe già incontrare l'australiano Alexei Popyrin, mentre al terzo ci potrebbe essere il canadese Alexander Shapovalov. Il vero test potrebbe però arrivare agli ottavi di finale dove potrebbe pararsi davanti l'americano Tommy Paul oppure Lorenzo Sonego che aprirà con la wild card Tristan Schoolkate. 

Numerosi gli italiani in quello spicchio di tabellone visto che, appena sotto Sinner, saranno presenti anche Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli. Il 23enne di Carrara affronterà in apertura il francese Giovanni Mpetshi Perricard, in grande spolvero a Winston-Salem, mentre il romano troverà uno fra un lucky looser e un qualificato. I due potrebbero già sfidarsi al terzo turno per poi eventualmente proporre un quarto di finale tutto italiano con Sinner, anche se agli ottavi potrebbero trovarsi di fronte l'inglese Jack Draper. In semifinale ci potrebbe essere Alexander Zverev, inserito nello spicchio di Mattia Arnaldi che prenderà il via con l'argentino Francisco Cerundolo. 

Dall'altra parte del tabellone presenti tutti gli altri favoriti con Alcaraz che esordirà con l'insidioso Reilly Opelka, mentre al secondo turno potrebbe avere di fronte davanti Mattia Bellucci. Anche in questo caso una sfida con Novak Djokovic potrebbe arrivare soltanto in semifinale visto che il serbo è stato inserito nello spicchio con Taylor Fritz, mentre ai quarti lo spagnolo potrebbe doversela vedere con Ben Shelton

Leggi anche

Paolini lotta ma va ko in finale contro Swiatek a Cincinnati

Viaggio sicuramente non agevole nemmeno per Jasmine Paolini che è finita nella parte alta del tabellone dove è presente Aryna Sabalenka. La 29enne di Castelnuovo di Garfagnana affronterà un'atleta proveniente dalle qualificazioni all'esordio, mentre al secondo turno potrebbe aver di fronte una fra la bielorussa Aljaksandra Sasnovič e la statunitense Iva Jovic. Al terzo le clienti più scomode saranno la ceca Markéta Vondroušová e la polacca Magda Linette, mentre agli ottavi potrebbe spuntare Lucia Bronzetti, all'esordio con un'atleta proveniente dalle qualifiche e che in caso di passaggio del turno dovrebbe trovarsi di fronte Elena Rybakina, favorita per l'accesso ai quarti di finale insieme a Sabalenka.

Nel caso Paolini dovesse arrivare in semifinale, l'atleta più accreditata è la padrona di casa Jessica Pegula che si troverà nello stesso settore con la russa Mirra Andreeva e la connazionale Emma Navarro, mentre le altre favorite rimarranno nella parte bassa del tabellone. Lì ci saranno Coco Gauff e Venus Williams che potrebbero ritrovarsi in un sorprendente derby ai quarti; così come Iga Swiatek che potrebbe trovare già al terzo turno Elisabetta Cocciaretto, alle prese con un difficile debutto con Yulia Putintseva

sinner
us open
alcaraz

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

02:29
DICH PAOLINI DA WIMBLEDON DICH

Paolini: "Wimbledon per me speciale"

05:00
DICH BINAGHI SU ATP FINALS 17/7 DICH

Binaghi: "Difficile pensare di poter fare meglio le Finals di Torino. Abbiamo vinto tutto, ma non mollo"

02:01
DICH JANNIK SINNER POST WIMBLEDON 13/7 DICH

Sinner: "Che emozione vedere i miei genitori e il mio team sul centrale"

01:24
DICH SANTOPADRE SU SINNER DICH

Santopadre: "Ha saputo reagire alla sconfitta di Parigi mentalmente e tatticamente"

01:04
DICH LORENZI SU SINNER DICH

Paolo Lorenzi: "L'inizio del secondo set è stata la chiave della partita per Sinner"

00:26
DICH CANE' SU SINNER 13/7 DICH

Canè: "Alla grande, cancellate le paure del Roland Garros"

01:55
DICH VAGNOZZI SU SINNER 13/7 DICH

Vagnozzi: "Serata speciale, è la prima volta che ho pianto nel box..."

01:11
DICH BINAGHI SU POLEMICHE 13/7 DICH

Binaghi: "Successo da gestire, se ci lasciano lavorare. Non tutti intorno sono contenti, ci sono invidie"

01:20
DICH BINAGHI SU TENNISTI ITALIANI 13/7 DICH

Binaghi: "Un grazie a Fognini, ora dobbiamo recuperare al più presto Berrettini"

00:59
DICH COBOLLI SU SINNER DICH

Cobolli su Sinner: "Orgogliosi di quello che sta facendo, è stato grande"

02:32
DICH BINAGHI SU SINNER 13/7 DICH

Binaghi su Sinner: "Coronamento di un ciclo, siamo in un'altra dimensione"

02:32
OTO SONEGO A WIMBLEDON 29/6 DICH

Sonego: "Qui ho bellissimi ricordi, arrivo carico e motivato"

04:00
DICH BERRETTINI DA WIMBLEDON 29/6 DICH

Berrettini: "Wimbledon speciale, quando sto bene posso combattere con tutti"

00:53
DICH BRONZETTI DA WIMBLEDON DICH

Bronzetti: "Vorrei vincere almeno un match"

04:12
DICH COBOLLI DA WIMBLEDON DICH

Cobolli su Wimbledon: "Con le scarpette da calcio sarei nella top 5"

02:29
DICH PAOLINI DA WIMBLEDON DICH

Paolini: "Wimbledon per me speciale"

I più visti di Tennis

Sinner sta male e si arrende dopo 20', Alcaraz campione

Sinner allo staff: "Sto troppo male". Alcaraz lo abbraccia, Jannik sconsolato FOTO

Sinner si ritira e chiede scusa: "Sto male da ieri, speravo di recuperare"

Cahill: "Sinner ha avuto un virus, ma ora sta meglio. Spero torni in campo giovedì"

Sinner tranquillizza tutti dopo il malore: "Un paio di giorni di riposo prima di tornare al lavoro"

Sinner, allarme numero 1: vincere agli Us Open per non rischiare il sorpasso di Alcaraz

Notizie del giorno
Vedi tutti
19:45
Juve, Arthur in prestito al Gremio
19:43
Douglas Luiz partito per Nottingham per visite e firma. Nico sblocca Zhegrova ma Simeone...
19:40
Inter, fatta per Asllani al Torino: è arrivato l'ok dei nerazzurri al prestito
19:21
Jacobs: salta il raduno premondiale di Roma per la staffetta 4x100
19:18
Sinner torna in campo dopo il virus: abbraccio con Alcaraz e allenamento con Comesana