Sinner, sconfitta indolore con Alcaraz: "Ora testa all'Australia, test utile verso lo Slam"

L'esibizione in Corea del Sud come test inaugurale in vista degli impegni più importanti per entrambi, Australian Open al via fra una settimana su tutti, come sottolineato da Sinner a fine match: "Siamo stati accolti molto bene, da tanta gente appassionata. Per me e Carlos è stata un'opportunità giocare qui in Corea, dove il pubblico non aveva mai avuto la possibilità di vederci. Era un'esibizione, ma con l'obiettivo di andare in Australia e preparare al meglio tutta la stagione. Tornare qui? Perché no, ho trovato una certa connessione con il pubblico di Seul, confido di poter tornare".