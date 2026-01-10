Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Tennis
ESIBIZIONE A SEUL

Sinner, sconfitta indolore con Alcaraz: "Ora testa all'Australia, test utile verso lo Slam"

Lo spagnolo invece si gode l'affetto del pubblico: "Ho provato a dare il meglio, qui ho sentito tanto amore"

10 Gen 2026 - 10:39
1 di 10
© ansa
© ansa
© ansa

© ansa

© ansa

Dopo un'ora e quarantasei minuti di gioco, la prima sfida del 2026 fra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz è andata allo spagnolo, che a Seul l'ha spuntata al tie-break nel secondo parziale con il punteggio di 7-5, 7-6

L'esibizione in Corea del Sud come test inaugurale in vista degli impegni più importanti per entrambi, Australian Open al via fra una settimana su tutti, come sottolineato da Sinner a fine match: "Siamo stati accolti molto bene, da tanta gente appassionata. Per me e Carlos è stata un'opportunità giocare qui in Corea, dove il pubblico non aveva mai avuto la possibilità di vederci. Era un'esibizione, ma con l'obiettivo di andare in Australia e preparare al meglio tutta la stagione. Tornare qui? Perché no, ho trovato una certa connessione con il pubblico di Seul, confido di poter tornare". 

Soddisfatto anche Alcaraz, che ha sottolineato la sintonia con gli spettatori dell'incontro: "Cerco sempre di dare il meglio, qui in Corea del Sud ho sentito l'amore del pubblico. Sono stato qui solo pochi giorni, è stato breve, ma mi sono reso conto dell'affetto delle persone qui. Non so se tornerò qui a giocare o in vacanza, ma lo farò sicuramente" 

Leggi anche

La prima del 2026 va ad Alcaraz: battuto Sinner 7-5, 7-6 nell'esibizione in Corea

jannik sinner
carlos alcaraz
tennis
australian open

Ultimi video

02:57
DICH COBOLLI POST AUSTRIA 19/11 DICH

Cobolli: "Quando metto questa maglia mi trasformo"

00:50

Opelka-Sweeney, ballano 41 cm di altezza: serve la sedia per il saluto!

00:45
sinner

Sinner fatica sotto il sole di Dubai: inizia la marcia verso l'Australian Open 2026

00:58
DICH VOLANDRI SU PIETRANGELI 1/12 DICH

Volandri: "Pietrangeli"un esempio, il primo a insegnarci a vincer"

03:33
DICH BINAGHI SU PIETRANGELI PER SITO 1/12 DICH

Binaghi: "Pietrangeli è stato per decenni il tennis italiano nel mondo"

00:52
DICH BERTOLUCCI SU PIETRANGELI DICH

Bertolucci: "Pietrangeli, il primo grande nostro eroe tennistico"

04:32
DICH FIGLIO FILIPPO PIETRANGELI 1/12 DICH

Filippo Pietrangeli: "Molto commosso: un onore essere suo figlio"

02:24
DICH MARCO PIETRANGELI SU NICOLA DICH

Marco Pietrangeli: "Papà ha sempre detto quello che pensava, ricordatelo così"

01:30
SRV PIETRANGELI CAPITANO OK SRV

Pietrangeli capitano per sempre: l'impresa in Cile del 1976

01:39
SRV ULTIME PAROLE PIETRANGELI OK SRV

Le frasi iconiche di Pietrangeli: "Sinner? Gajardo", "Coppa Davis cosa di famiglia"

01:39
SRV RICORDO PIETRANGELI OK

Leggenda Pietrangeli, un'ironia sferzante: "Se piove al mio funerale, rimandiamo"

Davide De Zan
01:33
DICH COCCIARETTO PRE DAVIS DICH

Cocciaretto: "Quando giochiamo per l'Italia ci trasformiamo"

02:57
DICH MUSETTI AL PODCAST DELL AJUVE 20/11 DICH

Musetti: "Sinner è Djokovic 2.0, Alcaraz ha più talento ma più alti e bassi"

02:18
DICH FELICIANO LOPEZ (DIR. FINALS COPPA DAVIS) 19/11 DICH

Feliciano Lopez: "Il lavoro della Federtennis italiana è stato enorme"

03:38
DICH VOLANDRI POST AUSTRIA 19/11 DICH

Volandri: "Cobolli ha avuto un approccio strepitoso, Berrettini è fatto per giocare in Davis"

02:57
DICH COBOLLI POST AUSTRIA 19/11 DICH

Cobolli: "Quando metto questa maglia mi trasformo"

I più visti di Tennis

Sinner è sbarcato in Corea del Sud: tutto pronto per l'esibizione con Alcaraz

1) SINNER – 130.035 euro l’ora

Effetto Sinner, sorpasso storico del tennis sul calcio: la FITP è più ricca della FIGC

Opelka-Sweeney, ballano 41 cm di altezza: serve la sedia per il saluto!

Chi è arrivato in top 10 oltre a Musetti?

Musetti per la storia, numero 5 Atp in caso di finale a Hong Kong. Chi sono gli altri italiani arrivati in top 10

Sinner e Alcaraz prima dell'esibizione milionaria a Seul: "Un doppio insieme? Perché no..."

Venus Williams, nozze in grande stile e regali ancora di più: Serena le dona… uno yacht!

Notizie del giorno
Vedi tutti
11:00
Dakar, tappa 6: Al Attiyah riporta Dacia al comando. Brabec vince e insidia Sanders
10:45
Sinner-Alcaraz show: risate, ovazioni dagli spalti e gag tra colpi infallibili e scambi dal fondo FOTO
10:44
Lecce, ufficiale l'arrivo di Sadik Fofana dal Grazer AK
10:39
Alcaraz vince in Corea, Sinner guarda già al primo Slam: "Partita utile verso l'Australian Open"
10:36
"La neve non fa distinzioni" per avvicinare bambini e ragazzi con disabilità allo sci e allo snowboard paralimpico