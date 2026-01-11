Lazio, Sarri: "Ratkov farà fatica"

"Non so se avete visto la curva prima della partita… Dare una soddisfazione a quella gente per noi è tanta roba, poi la partita era importante per entrambe. La squadra ha fatto una buona partita, da dietro siamo usciti sempre bene. Purtroppo facciamo fatica a trasformare in situazioni pericolose il volume di gioco. Oggi è andata bene, la partita è stata sotto controllo anche se loro facevano belle ripartenze. Non era semplice". Così il tencico della Lazio, Maurizio Sarri, dopo la vittoria sul Verona: "Taylor e Ratkov? A livello di caratteristiche ed esperienze Taylor potrebbe fare prima, Ratkov è più giovane e viene da esperienze diverse e potrebbe fare più fatica. Mi auguro di no ma bisogna metterlo in preventivo".