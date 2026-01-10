Tennis: Musetti conquista la finale a Hong Kong e da lunedì diventa n.5 al mondo

Lorenzo Musetti conquista la finale del torneo di Hong Kong (contro il kazako Alexander Bublik) e da lunedì diventerà n.5 al mondo. L'azzurro ha battuto in rimonta Andrey Rublev in tre set con il punteggio di 6-7 7-5 6-4: il successo nell'ATP 250 gli vale il balzo in classifica in top 5. Per la prima volta l'Italia ha due giocatori tra i primi 5 del mondo in singolare dal 1973, quando l'ATP ha introdotto il ranking computerizzato. Musetti è il terzo italiano in Top 5 nell'era Open dopo Adriano Panatta, entrato tra i primi 5 del mondo il 10 agosto 1976, e Jannik Sinner, che ha raggiunto per la prima volta la Top 5 il 2 ottobre 2023. Nell'ultimo atto del torneo Musetti affronterà Alexander Bublik. Il tennista kazako ha superato in semifinale in tre set (3-6, 6-4, 6-2) l'americano Marcos Giron.