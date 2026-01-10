Tennis: Musetti conquista la finale a Hong Kong e da lunedì diventa n.5 al mondo

© Getty Images | Adriano Panatta - miglior posizione: n.4. Raggiunta il 24 agosto 1976
È il terzo italiano nell'era Open a riuscirci dopo Panatta e Sinner. Ora la sfida al kazako Bublik
Lorenzo Musetti conquista la finale del torneo di Hong Kong (contro il kazako Alexander Bublik) e da lunedì diventerà n.5 al mondo. L'azzurro ha battuto in rimonta Andrey Rublev in tre set con il punteggio di 6-7 7-5 6-4: il successo nell'ATP 250 gli vale il balzo in classifica in top 5. Per la prima volta l'Italia ha due giocatori tra i primi 5 del mondo in singolare dal 1973, quando l'ATP ha introdotto il ranking computerizzato. Musetti è il terzo italiano in Top 5 nell'era Open dopo Adriano Panatta, entrato tra i primi 5 del mondo il 10 agosto 1976, e Jannik Sinner, che ha raggiunto per la prima volta la Top 5 il 2 ottobre 2023. Nell'ultimo atto del torneo Musetti affronterà Alexander Bublik. Il tennista kazako ha superato in semifinale in tre set (3-6, 6-4, 6-2) l'americano Marcos Giron.
"Non avevo mai giocato così ad Hong Kong. Ogni volta che io alzavo il livello, Rublev faceva lo stesso, ma fortunatamente alla fine ce l'ho fatta. Sono orgoglioso del livello che ho messo in campo - le parole di Musetti dopo la vittoria - Guarderò la semifinale, ma proverò anche a riposarmi, sono contentissimo di giocare due finali", ha aggiunto il toscano, che sarà impegnato anche nella finale di doppio, in coppia con Lorenzo Sonego, contro Rublev/Khachanov o Kirkov/Stevens.