Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Tennis
1 di 6
© Getty Images | Adriano Panatta - miglior posizione: n.4. Raggiunta il 24 agosto 1976
© Getty Images | Adriano Panatta - miglior posizione: n.4. Raggiunta il 24 agosto 1976
© Getty Images | Adriano Panatta - miglior posizione: n.4. Raggiunta il 24 agosto 1976

© Getty Images | Adriano Panatta - miglior posizione: n.4. Raggiunta il 24 agosto 1976

© Getty Images | Adriano Panatta - miglior posizione: n.4. Raggiunta il 24 agosto 1976

TENNIS

Da Musetti a Panatta: i sei azzurri arrivati nella top ten Atp

Tennis, Musetti in finale a Hong Kong raggiunge il numero 5 Atp. Solo sei italiani in top 10 nella storia

10 Gen 2026 - 11:41
6 foto

Lorenzo Musetti, raggiungendo la finale dell'ATP 250 Hong Kong (6-7, 7-5, 6-4 al russo Andrey Rublev), ha conquistato la top 5 del ranking Atp per la prima volta in carriera. Un traguardo importante, soprattutto se pensiamo alla storia del tennis italiano. Fermandoci ai primi dieci posti della classifica mondiale, dal 1968 a oggi appena 6 tennisti italiani sono entrati in questa ristrettissima cerchia: ecco chi sono...

tennis
atp
top 10
ranking
italiani

Ultimi video

02:57
DICH COBOLLI POST AUSTRIA 19/11 DICH

Cobolli: "Quando metto questa maglia mi trasformo"

00:50

Opelka-Sweeney, ballano 41 cm di altezza: serve la sedia per il saluto!

00:45
sinner

Sinner fatica sotto il sole di Dubai: inizia la marcia verso l'Australian Open 2026

00:58
DICH VOLANDRI SU PIETRANGELI 1/12 DICH

Volandri: "Pietrangeli"un esempio, il primo a insegnarci a vincer"

03:33
DICH BINAGHI SU PIETRANGELI PER SITO 1/12 DICH

Binaghi: "Pietrangeli è stato per decenni il tennis italiano nel mondo"

00:52
DICH BERTOLUCCI SU PIETRANGELI DICH

Bertolucci: "Pietrangeli, il primo grande nostro eroe tennistico"

04:32
DICH FIGLIO FILIPPO PIETRANGELI 1/12 DICH

Filippo Pietrangeli: "Molto commosso: un onore essere suo figlio"

02:24
DICH MARCO PIETRANGELI SU NICOLA DICH

Marco Pietrangeli: "Papà ha sempre detto quello che pensava, ricordatelo così"

01:30
SRV PIETRANGELI CAPITANO OK SRV

Pietrangeli capitano per sempre: l'impresa in Cile del 1976

01:39
SRV ULTIME PAROLE PIETRANGELI OK SRV

Le frasi iconiche di Pietrangeli: "Sinner? Gajardo", "Coppa Davis cosa di famiglia"

01:39
SRV RICORDO PIETRANGELI OK

Leggenda Pietrangeli, un'ironia sferzante: "Se piove al mio funerale, rimandiamo"

Davide De Zan
01:33
DICH COCCIARETTO PRE DAVIS DICH

Cocciaretto: "Quando giochiamo per l'Italia ci trasformiamo"

02:57
DICH MUSETTI AL PODCAST DELL AJUVE 20/11 DICH

Musetti: "Sinner è Djokovic 2.0, Alcaraz ha più talento ma più alti e bassi"

02:18
DICH FELICIANO LOPEZ (DIR. FINALS COPPA DAVIS) 19/11 DICH

Feliciano Lopez: "Il lavoro della Federtennis italiana è stato enorme"

03:38
DICH VOLANDRI POST AUSTRIA 19/11 DICH

Volandri: "Cobolli ha avuto un approccio strepitoso, Berrettini è fatto per giocare in Davis"

02:57
DICH COBOLLI POST AUSTRIA 19/11 DICH

Cobolli: "Quando metto questa maglia mi trasformo"

I più visti di Tennis

1) SINNER – 130.035 euro l’ora

Effetto Sinner, sorpasso storico del tennis sul calcio: la FITP è più ricca della FIGC

Sinner è sbarcato in Corea del Sud: tutto pronto per l'esibizione con Alcaraz

Opelka-Sweeney, ballano 41 cm di altezza: serve la sedia per il saluto!

Sinner e Alcaraz prima dell'esibizione milionaria a Seul: "Un doppio insieme? Perché no..."

Sinner-Alcaraz 55 giorni dopo, in corso l'esibizione in Corea

Venus Williams, nozze in grande stile e regali ancora di più: Serena le dona… uno yacht!