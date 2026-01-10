Da Musetti a Panatta: i sei azzurri arrivati nella top ten Atp

Lorenzo Musetti, raggiungendo la finale dell'ATP 250 Hong Kong (6-7, 7-5, 6-4 al russo Andrey Rublev), ha conquistato la top 5 del ranking Atp per la prima volta in carriera. Un traguardo importante, soprattutto se pensiamo alla storia del tennis italiano. Fermandoci ai primi dieci posti della classifica mondiale, dal 1968 a oggi appena 6 tennisti italiani sono entrati in questa ristrettissima cerchia: ecco chi sono...