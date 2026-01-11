Logo SportMediaset

Verona, Zanetti: "Possiamo farcela, non dobbiamo abbatterci"

11 Gen 2026 - 20:47

"Le cose si aggiustano continuando a crederci e non abbattendoci, dispiace perché la squadra ha dato tutto facendo una partita importante. Li abbiamo messi in difficoltà, l'episodio ci condanna ma abbiamo avuto anche noi le nostre situazioni per portarla dove sarebbe stato giusto che andasse, ma ci è mancato quel pizzico di qualità e contro questo tipo di squadre non puoi sbagliare niente. Le partite sono sempre aperte". Così il tecnico dell'Hellas, Paolo Zanetti, dopo il ko con la Lazio: "Ora dovremo giocare 6 partite in 15 giorni e sono tutte squadre, non è semplice starci dentro ma lavoriamo per farlo. Non possiamo piangerci addosso o perdere tempo, siamo concentrati sulla prossima partita e c'è ancora un girone intero da giocare: è ancora molto lunga, siamo padroni del nostro destino e abbiamo dimostrato di potercela giocare con chiunque però sicuramente ci manca qualcosa, dobbiamo alzare il livello generale se vogliamo arrivare al nostro obiettivo". 

