Sinner torna in campo dopo il virus: abbraccio con Alcaraz e allenamento con Comesana

Jannik Sinner è tornato in campo per la prima sessione di allenamento agli Us Open dopo il virus che lo ha mandato ko nella finale di Cincinnati. Sorridente e rilassato, il numero 1 al mondo è entrato in campo sull'Arthur Ashe dove ha incrociato Carlos Alcaraz. I due si sono scambiati un affettuoso abbraccio e qualche parola. Poi, il fenomeno azzurro, in maglia rossa e con il solito manicotto al braccio, è sceso in campo con al suo fianco gli inseparabili Cahill e Vagnozzi per una sessione di allenamento con l'argentino Francisco Comesana. Jannik è sembrato di buonumore e ha dispensato sorrisi al pubblico accorso sulle tribune per vederlo.