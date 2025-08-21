Logo SportMediaset
Sinner torna in campo dopo il virus: abbraccio con Alcaraz e allenamento con Comesana

Primo allenamento all'Arthur Ashe per il numero 1 al mondo che testa la sua condizione dopo il malore a Cincinnati

21 Ago 2025 - 19:18
© Getty Images

© Getty Images

Jannik Sinner è tornato in campo per la prima sessione di allenamento agli Us Open dopo il virus che lo ha mandato ko nella finale di Cincinnati. Sorridente e rilassato, il numero 1 al mondo è entrato in campo sull'Arthur Ashe dove ha incrociato Carlos Alcaraz. I due si sono scambiati un affettuoso abbraccio e qualche parola. Poi, il fenomeno azzurro, in maglia rossa e con il solito manicotto al braccio, è sceso in campo con al suo fianco gli inseparabili Cahill e Vagnozzi per una sessione di allenamento con l'argentino Francisco Comesana. Jannik è sembrato di buonumore e ha dispensato sorrisi al pubblico accorso sulle tribune per vederlo.

Prima di lasciare il campo poco dopo le 19 ora italiana, Sinner si è intrattenuto qualche minuto con Novak Djokovic, appena arrivato sull'Ashe per la sua seduta di allenamento. In questi giorni, l'azzurro deve ritrovare condizione fisica e feeling giusto dopo il malessere di Cincinnati.

IL VIDEO DELL'ABBRACCIO CON ALCARAZ

Visualizza il post su Twitter

 

jannik sinner
us open

