Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Tennis
US OPEN

US Open, Djokovic: "Questi ragazzi sono davvero forti, giocano a un alto livello"

Il fuoriclasse serbo sconfitto da Alcaraz in semifinale: "E' una questione di energie fisiche"

06 Set 2025 - 07:00

Nulla da fare per Novak Djokovic: il suo cammino agli Us Open si chiude in semifinale contro Alcaraz che, così come a Parigi e Londra, affronterà in finale Sinner. Uno scontro "benedetto" dal fuoriclasse serbo: "Questi ragazzi sono forti e giocano davvero ad alto livello. Sfortunatamente avevo finito la benzina dopo il secondo set. Per due set ho avuto energie sufficienti per dargli battaglia, ma una volta terminate Carlos ne aveva ancora da spendere. Al meglio dei cinque set è davvero dura pensare di poterli battere". 

Leggi anche

Alcaraz è un rullo compressore: travolge Djokovic in tre set e vola in finale agli Us Open

"Sono soddisfatto del mio livello, è una questione che riguarda il fisico" ha spiegato il serbo. "Ma non mi arrendo per gli Slam, continuerò a lottare per provare a raggiungere un'altra finale e conquistare un altro titolo anche se sarà un compito molto difficile".

Leggi anche

Sinner implacabile: batte Auger-Aliassime e vola in finale agli Us Open contro Alcaraz

Riguardo suoi prossimi impegni, Djokovic ha proseguito: "L'Australia è lontana. In questo momento della mia carriera non penso così a lungo termine. Giocherò ad Atene, questo di sicuro, ma a parte questo dove andrò e cosa farò restano ancora due grandi punti interrogativi".

us open
djokovic
alcaraz
sinner alcaraz
tennis

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:53
DICH BRONZETTI DA WIMBLEDON DICH

Bronzetti: "Vorrei vincere almeno un match"

00:57
MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

01:43
tennis

Musetti e Cobolli si fanno benedire verso gli Us Open 2025

05:00
DICH BINAGHI SU ATP FINALS 17/7 DICH

Binaghi: "Difficile pensare di poter fare meglio le Finals di Torino. Abbiamo vinto tutto, ma non mollo"

02:01
DICH JANNIK SINNER POST WIMBLEDON 13/7 DICH

Sinner: "Che emozione vedere i miei genitori e il mio team sul centrale"

01:24
DICH SANTOPADRE SU SINNER DICH

Santopadre: "Ha saputo reagire alla sconfitta di Parigi mentalmente e tatticamente"

01:04
DICH LORENZI SU SINNER DICH

Paolo Lorenzi: "L'inizio del secondo set è stata la chiave della partita per Sinner"

00:26
DICH CANE' SU SINNER 13/7 DICH

Canè: "Alla grande, cancellate le paure del Roland Garros"

01:55
DICH VAGNOZZI SU SINNER 13/7 DICH

Vagnozzi: "Serata speciale, è la prima volta che ho pianto nel box..."

01:11
DICH BINAGHI SU POLEMICHE 13/7 DICH

Binaghi: "Successo da gestire, se ci lasciano lavorare. Non tutti intorno sono contenti, ci sono invidie"

01:20
DICH BINAGHI SU TENNISTI ITALIANI 13/7 DICH

Binaghi: "Un grazie a Fognini, ora dobbiamo recuperare al più presto Berrettini"

00:59
DICH COBOLLI SU SINNER DICH

Cobolli su Sinner: "Orgogliosi di quello che sta facendo, è stato grande"

02:32
DICH BINAGHI SU SINNER 13/7 DICH

Binaghi su Sinner: "Coronamento di un ciclo, siamo in un'altra dimensione"

02:32
OTO SONEGO A WIMBLEDON 29/6 DICH

Sonego: "Qui ho bellissimi ricordi, arrivo carico e motivato"

04:00
DICH BERRETTINI DA WIMBLEDON 29/6 DICH

Berrettini: "Wimbledon speciale, quando sto bene posso combattere con tutti"

00:53
DICH BRONZETTI DA WIMBLEDON DICH

Bronzetti: "Vorrei vincere almeno un match"

I più visti di Tennis

Sinner e il tentato furto agli US Open: "Mai successo, nella borsa avevo anche cellulare e portafoglio"

Urla, smorfie, baci e sorrisi: così Sabalenka infiamma Flushing Meadows

Sinner è implacabile, si prende il derby con Musetti e va in semifinale

Sinner: "Felice di essere di nuovo in semifinale". Musetti: "Jannik mi ha impressionato"

Sinner implacabile: batte Auger-Aliassime e vola in finale agli Us Open contro Alcaraz

Sinner, zero pressione: "agguato" all'osteopata prima di travolgere Musetti

Notizie del giorno
Vedi tutti
09:06
Pirelli insieme a Nico Vascellari: il trofeo di Monza è un inno alla velocità
08:54
Sinner-Alcaraz, l'eterna sfida: ecco quando si gioca la finale Us Open, in palio anche il primato nel ranking
08:30
Juventus, David: "Competitivi in tutte le competizioni. Posso giocare con Vlahovic"
DICH JONATHAN DAVID post Romania DICH
08:22
David: "Juve competitiva in Italia ed Europa. Io e Vlahovic assieme? Sì"
08:06
Us Open, Sinner: "Trump alla stadio per la finale? Tennis importante, ci fa piacere'