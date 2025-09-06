US Open, Djokovic: "Questi ragazzi sono davvero forti, giocano a un alto livello"

Il fuoriclasse serbo sconfitto da Alcaraz in semifinale: "E' una questione di energie fisiche"
Nulla da fare per Novak Djokovic: il suo cammino agli Us Open si chiude in semifinale contro Alcaraz che, così come a Parigi e Londra, affronterà in finale Sinner. Uno scontro "benedetto" dal fuoriclasse serbo: "Questi ragazzi sono forti e giocano davvero ad alto livello. Sfortunatamente avevo finito la benzina dopo il secondo set. Per due set ho avuto energie sufficienti per dargli battaglia, ma una volta terminate Carlos ne aveva ancora da spendere. Al meglio dei cinque set è davvero dura pensare di poterli battere".
"Sono soddisfatto del mio livello, è una questione che riguarda il fisico" ha spiegato il serbo. "Ma non mi arrendo per gli Slam, continuerò a lottare per provare a raggiungere un'altra finale e conquistare un altro titolo anche se sarà un compito molto difficile".
Riguardo suoi prossimi impegni, Djokovic ha proseguito: "L'Australia è lontana. In questo momento della mia carriera non penso così a lungo termine. Giocherò ad Atene, questo di sicuro, ma a parte questo dove andrò e cosa farò restano ancora due grandi punti interrogativi".
