US Open, Djokovic: "Questi ragazzi sono davvero forti, giocano a un alto livello"

Nulla da fare per Novak Djokovic: il suo cammino agli Us Open si chiude in semifinale contro Alcaraz che, così come a Parigi e Londra, affronterà in finale Sinner. Uno scontro "benedetto" dal fuoriclasse serbo: "Questi ragazzi sono forti e giocano davvero ad alto livello. Sfortunatamente avevo finito la benzina dopo il secondo set. Per due set ho avuto energie sufficienti per dargli battaglia, ma una volta terminate Carlos ne aveva ancora da spendere. Al meglio dei cinque set è davvero dura pensare di poterli battere".