Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Tennis
TENNIS

Jannik Sinner rinuncia alla Coppa Davis: il numero 2 al mondo salterà la Final Eight

Il capitano Filippo Volandri ha convocato Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini, Flavio Cobolli, Simone Bolelli e Andrea Vavassori con l'obiettivo di difendere il titolo conquistato lo scorso anno

di Marco Cangelli
20 Ott 2025 - 16:07

Jannik Sinner non sarà presente alla Final Eight di Coppa Davis. Il 24enne di Sesto Pusteria non è stato convocato dal capitano Filippo Volandri che ha annunciato il quintetto che andrà a caccia del tris dopo i successi nel 2023 e nel 2024.

Il tecnico ha infatti chiamato Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini, Flavio Cobolli, Simone Bolelli e Andrea Vavassori con il giovane romano che subentrerà al numero 2 al mondo, deciso a rinunciare all'appuntamento dopo il tour de force in programma fra ottobre e novembre che lo vedrà impegnato all'ATP 500 di Vienna, al Masters 1000 di Parigi-Bercy e alle ATP Finals in programma a Torino

Leggi anche

Sinner "paperone": oltre cinquanta milioni di dollari guadagnati in carriera

"Con i nostri ragazzi azzurri abbiamo costruito i successi del recente passato sullo spirito di squadra e sulla fiducia reciproca. Una fiducia che si basa sul lavoro e sulla disponibilità costante di ognuno di loro verso gli altri. Per questo siamo convinti che il gruppo si ritroverà a Bologna con una motivazione ancora più forte verso il raggiungimento di un obiettivo storico da regalare al collettivo e ai nostri tifosi. Dovremo superare avversari insidiosi a partire dall'Austria, ma ho la fortuna di poter contare su un'ampia rosa di giocatori che ci permetterà di affrontare l’impegno con la massima convinzione - ha spiegato Volandri -. Jannik Sinner non ha dato la sua disponibilità per il 2025. La Coppa Davis è, e resterà, sempre casa sua e sono certo che Jannik tornerà presto a far parte della squadra. Nel frattempo, posso contare su un gruppo pronto a lottare e a dare tutto per la maglia azzurra; A Bologna, sarà ancora una volta un'entusiasmante avventura, conosco il valore di questi ragazzi e sono sicuro che il futuro ci regalerà nuove grandi soddisfazioni”.

Sulla stessa linea anche il presidente federale Angelo Binaghi che non ha nascosto il dispiacere per l'assenza per il fuoriclasse tricolore: "Comprendiamo e rispettiamo la decisione di Jannik, per noi comunque molto dolorosa, che arriva al termine di una stagione lunga e intensa, nella quale ha ancora una volta dimostrato di essere un punto di riferimento straordinario per tutto il movimento tennistico italiano. La Coppa Davis rappresenta per lui – e per tutti noi – un simbolo di orgoglio e di appartenenza, e siamo certi che tornerà presto a indossare la maglia azzurra con la stessa passione e determinazione di sempre. Allo stesso tempo, voglio sottolineare la grande fiducia che riponiamo nel gruppo guidato da Filippo Volandri: una squadra solida, unita, capace di trasformare ogni difficoltà in un’ulteriore spinta. I nostri ragazzi hanno già dimostrato di poter raggiungere traguardi straordinari insieme, e sono convinto che anche questa volta sapranno onorare al meglio i colori dell’Italia". 

DITE LA VOSTRA

Sinner rinuncia alla Coppa Davis: ha fatto bene?

No
Le vostre opinioni non hanno un valore statistico, si tratta di rilevazioni non basate su un campione elaborato scientificamente. Hanno l'unico scopo di permettere ai lettori di esprimere la propria opinione sui temi di attualità. Le percentuali non tengono conto dei valori decimali. In alcuni casi, quindi, la somma può risultare superiore a 100.
sinner
coppa davis

Ultimi video

00:53
DICH BRONZETTI DA WIMBLEDON DICH

Bronzetti: "Vorrei vincere almeno un match"

00:57
MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

01:43
tennis

Musetti e Cobolli si fanno benedire verso gli Us Open 2025

05:00
DICH BINAGHI SU ATP FINALS 17/7 DICH

Binaghi: "Difficile pensare di poter fare meglio le Finals di Torino. Abbiamo vinto tutto, ma non mollo"

02:01
DICH JANNIK SINNER POST WIMBLEDON 13/7 DICH

Sinner: "Che emozione vedere i miei genitori e il mio team sul centrale"

01:24
DICH SANTOPADRE SU SINNER DICH

Santopadre: "Ha saputo reagire alla sconfitta di Parigi mentalmente e tatticamente"

01:04
DICH LORENZI SU SINNER DICH

Paolo Lorenzi: "L'inizio del secondo set è stata la chiave della partita per Sinner"

00:26
DICH CANE' SU SINNER 13/7 DICH

Canè: "Alla grande, cancellate le paure del Roland Garros"

01:55
DICH VAGNOZZI SU SINNER 13/7 DICH

Vagnozzi: "Serata speciale, è la prima volta che ho pianto nel box..."

01:11
DICH BINAGHI SU POLEMICHE 13/7 DICH

Binaghi: "Successo da gestire, se ci lasciano lavorare. Non tutti intorno sono contenti, ci sono invidie"

01:20
DICH BINAGHI SU TENNISTI ITALIANI 13/7 DICH

Binaghi: "Un grazie a Fognini, ora dobbiamo recuperare al più presto Berrettini"

00:59
DICH COBOLLI SU SINNER DICH

Cobolli su Sinner: "Orgogliosi di quello che sta facendo, è stato grande"

02:32
DICH BINAGHI SU SINNER 13/7 DICH

Binaghi su Sinner: "Coronamento di un ciclo, siamo in un'altra dimensione"

02:32
OTO SONEGO A WIMBLEDON 29/6 DICH

Sonego: "Qui ho bellissimi ricordi, arrivo carico e motivato"

04:00
DICH BERRETTINI DA WIMBLEDON 29/6 DICH

Berrettini: "Wimbledon speciale, quando sto bene posso combattere con tutti"

00:53
DICH BRONZETTI DA WIMBLEDON DICH

Bronzetti: "Vorrei vincere almeno un match"

I più visti di Tennis

Sinner è ancora re a Riad: Alcaraz annientato in due set (2-6, 4-6) nella finale del Six Kings Slam

Sinner: "Ringrazio Alcaraz di avermi lasciato un titolo" | Carlos: "Oggi sembrava giocare a ping pong"

Il ping pong di Sinner chiave verso il finale di stagione. Ma la Davis resta in bilico

Will Smith accetta la "proposta" di Sinner: il fotomontaggio fa impazzire il web

Alcaraz rilancia subito la sfida: "Ora sci e kart". Sinner: "Facciamolo"

Stasera è ancora Sinner vs Alcaraz: Jannik vuole la rivincita per un finale al top

Notizie del giorno
Vedi tutti
16:25
Juventus, Yildiz: "Daremo battaglia in A e Champions"
16:20
Pronostico rispettato: Morissolo Vertikal, Thedy e Broggi campioni italiani FISky
16:18
Agguato al bus dei tifosi del Pistoia, indagate una decina di persone per omicidio volontario. Ipotesi stop al campionato
16:18
Tennis, Atp Vienna: Darderi subito fuori
16:17
Mourinho: "Meraviglioso legame con Roma e romanisti"