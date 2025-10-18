Six Kings Slam, Sinner: "Ringrazio Alcaraz di avermi lasciato un titolo"

Anche lo spagnolo scherza dopo la netta sconfitta nella finale del torneo saudita: "Oggi Jannik sembrava giocare a ping pong"
© Getty Images
Grandi sorrisi e grande fair play tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz dopo la finale del Six Kings Slam, dominata dall'azzurro: "Perché gioco sempre così bene a Riad? Questa è una bella domanda, vorrei poter giocare così ovunque - le parole dell'altoatesino al termine del match -. È sempre bello condividere il campo con Carlos. Lui e la sua squadra hanno fatto un lavoro incredibile per tutta la stagione. Ha lavorato sodo, vincendo un titolo dopo l'altro. Lo ringrazio per avermene lasciato uno...".
Se quando mi alleno penso alla prossima sfida con lui? Ci penso molto - ha confermato poi Sinner -. È proprio per questo che c'è bisogno di Carlos e di altri giocatori come lui. Per continuare a migliorare. Soprattutto in questa stagione abbiamo giocato contro molte volte e io ho perso molte volte contro di lui. È un enorme piacere e un onore condividere il campo, ma allo stesso tempo, se vuoi migliorare come tennista, hai bisogno di queste rivalità. È bello avere una grande rivalità e, ancora più importante, una grande amicizia fuori dal campo. Abbiamo un'amicizia molto, molto speciale".
Risposta altrettanto di cuore quella dello spagnolo: "Se mi piace quando Jannik gioca così bene contro di me? Non proprio. A volte sembra che stia giocando a ping pong e non è divertente stare dall'altra parte della rete... Dico sempre che quando gioca un tennis così eccezionale mi dà la motivazione per andare in campo ad allenarmi, dare il 100%, cercare di migliorare. A volte è fastidioso, ma allo stesso tempo mi dà una motivazione in più. Abbiamo un rapporto speciale e un'amicizia fuori dal campo. La gente potrebbe pensare che quando due giocatori competono per grandi traguardi non possano avere una grande amicizia anche fuori dal campo. Noi siamo la dimostrazione che è possibile".