Six Kings Slam, Sinner: "Ringrazio Alcaraz di avermi lasciato un titolo"

Se quando mi alleno penso alla prossima sfida con lui? Ci penso molto - ha confermato poi Sinner -. È proprio per questo che c'è bisogno di Carlos e di altri giocatori come lui. Per continuare a migliorare. Soprattutto in questa stagione abbiamo giocato contro molte volte e io ho perso molte volte contro di lui. È un enorme piacere e un onore condividere il campo, ma allo stesso tempo, se vuoi migliorare come tennista, hai bisogno di queste rivalità. È bello avere una grande rivalità e, ancora più importante, una grande amicizia fuori dal campo. Abbiamo un'amicizia molto, molto speciale".