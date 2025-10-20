Sinner: "Scelta difficile rinunciare alla Final Eight, una settimana in più di preparazione cambia"

Le voci di un possibile forfait si rincorrevano già da un po' di tempo e oggi è arrivata l'ufficialità: Jannik Sinner ha deciso di rinunciare alle Final Eight di Coppa Davis, in programma a Bologna dal 18 novembre. Il numero 2 al mondo ha spiegato ai microfoni di Sky Sport i motivi della sua scelta. "L'importante è partire bene nel 2026, una settimana in più di preparazione cambia - le parole del fuoriclasse azzurro -. È una scelta difficile rinunciare alle Finals, averla vinta già due volte ha avuto un suo peso".