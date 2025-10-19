Logo SportMediaset

Tennis, il Six Kings Slam lancia Sinner verso il finale di stagione. Ma la Davis resta in bilico

Sinner batte Alcaraz al Six Kings Slam: "Sembrava Ping Pong". I prossimi impegni di Jannik (Vienna, Parigi, Finals)

di Redazione
19 Ott 2025 - 10:37

Jannik Sinner torna cannibale del tennis, se mai qualcuno avesse avuto dubbi. Sabato, l'azzurro si è riconfermato campione del ricchissimo torneo d'esibizione Six Kings Slam, superando in finale il grande rivale Carlos Alcaraz con un perentorio 6-2, 6-4. Una vittoria che consolida il suo status e lancia un segnale forte in vista del finale di stagione.

Six Kings Slam: Sinner dominante, Alcaraz spiazzato

Il match, disputatosi a Riyadh, in Arabia Saudita, ha visto un Jannik Sinner in forma smagliante. L'italiano, attuale numero 2 del mondo, ha dominato fin dalle prime battute, mostrando una solidità al servizio e una precisione nei colpi che hanno messo in seria difficoltà lo spagnolo Carlos Alcaraz.

Il punteggio di 6-2, 6-4 parla chiaro: Sinner ha concesso pochissimo, chiudendo il primo set in modo nettissimo e gestendo con autorità il secondo, strappando il break decisivo nel settimo game. È il secondo successo consecutivo di Sinner in questo evento, a dimostrazione della sua perfetta adattabilità alle condizioni di gioco.

Le parole di Alcaraz: "Sembrava di giocare a ping pong"

Al termine della partita, la rivalità sportiva ha lasciato spazio all'amicizia e al reciproco rispetto, con dichiarazioni che sono immediatamente diventate virali. Carlos Alcaraz, pur sconfitto, ha reso omaggio alla prestazione strabiliante di Sinner, sintetizzando la difficoltà di affrontarlo in una frase iconica e altamente cercata dagli utenti: "Quando Jannik gioca a questo livello è davvero incredibile. A volte sembra che stia giocando a ping pong, e non è divertente stare dall'altra parte della rete. Mi motiva a tornare ad allenarmi e migliorare". 

I prossimi mpegni di Sinner: ATP Vienna, Parigi e ATP Finals

Archiviato il trionfo al Six Kings Slam (che, essendo un'esibizione, non assegna punti ATP), per Jannik Sinner è tempo di concentrarsi sul rush finale della stagione 2025. Il calendario dell'azzurro è fittissimo e pieno di appuntamenti cruciali per la classifica mondiale e il morale.

  1.  ATP 500 Vienna (20-26 Ottobre): Già in programma, l'italiano volerà in Austria per l'ATP Vienna. Il torneo, che si gioca sul cemento indoor, è un appuntamento chiave per mettere benzina in vista dei Masters.
  2. Parigi Masters 1000 (27 Ottobre - 2 Novembre): Subito dopo Vienna, Sinner affronterà l'ultimo Masters 1000 della stagione a Parigi-Bercy. Il Parigi Masters è un test fondamentale per le sue ambizioni di chiusura d'anno.
  3. ATP Finals Torino (9-16 Novembre): Il grande obiettivo della chiusura di stagione sono le ATP Finals di Torino. Sinner, che si è già assicurato un posto, giocherà in casa davanti al suo pubblico, cercando di confermare i risultati eccellenti ottenuti nel corso dell'anno.

L'eventuale partecipazione alla Coppa Davis (Final 8) rimane un punto interrogativo, con Sinner che ha lasciato la decisione in sospeso per valutare al meglio le sue condizioni fisiche dopo una stagione così intensa.

Six Kings Slam, le immagini della finale Alcaraz-Sinner

