Tennis, il Six Kings Slam lancia Sinner verso il finale di stagione. Ma la Davis resta in bilico

Six Kings Slam, le immagini della finale Alcaraz-Sinner
Sinner batte Alcaraz al Six Kings Slam: "Sembrava Ping Pong". I prossimi impegni di Jannik (Vienna, Parigi, Finals)
Jannik Sinner torna cannibale del tennis, se mai qualcuno avesse avuto dubbi. Sabato, l'azzurro si è riconfermato campione del ricchissimo torneo d'esibizione Six Kings Slam, superando in finale il grande rivale Carlos Alcaraz con un perentorio 6-2, 6-4. Una vittoria che consolida il suo status e lancia un segnale forte in vista del finale di stagione.
Il match, disputatosi a Riyadh, in Arabia Saudita, ha visto un Jannik Sinner in forma smagliante. L'italiano, attuale numero 2 del mondo, ha dominato fin dalle prime battute, mostrando una solidità al servizio e una precisione nei colpi che hanno messo in seria difficoltà lo spagnolo Carlos Alcaraz.
Il punteggio di 6-2, 6-4 parla chiaro: Sinner ha concesso pochissimo, chiudendo il primo set in modo nettissimo e gestendo con autorità il secondo, strappando il break decisivo nel settimo game. È il secondo successo consecutivo di Sinner in questo evento, a dimostrazione della sua perfetta adattabilità alle condizioni di gioco.
Al termine della partita, la rivalità sportiva ha lasciato spazio all'amicizia e al reciproco rispetto, con dichiarazioni che sono immediatamente diventate virali. Carlos Alcaraz, pur sconfitto, ha reso omaggio alla prestazione strabiliante di Sinner, sintetizzando la difficoltà di affrontarlo in una frase iconica e altamente cercata dagli utenti: "Quando Jannik gioca a questo livello è davvero incredibile. A volte sembra che stia giocando a ping pong, e non è divertente stare dall'altra parte della rete. Mi motiva a tornare ad allenarmi e migliorare".
Archiviato il trionfo al Six Kings Slam (che, essendo un'esibizione, non assegna punti ATP), per Jannik Sinner è tempo di concentrarsi sul rush finale della stagione 2025. Il calendario dell'azzurro è fittissimo e pieno di appuntamenti cruciali per la classifica mondiale e il morale.
L'eventuale partecipazione alla Coppa Davis (Final 8) rimane un punto interrogativo, con Sinner che ha lasciato la decisione in sospeso per valutare al meglio le sue condizioni fisiche dopo una stagione così intensa.
