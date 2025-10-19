Tennis, il Six Kings Slam lancia Sinner verso il finale di stagione. Ma la Davis resta in bilico

Al termine della partita, la rivalità sportiva ha lasciato spazio all'amicizia e al reciproco rispetto, con dichiarazioni che sono immediatamente diventate virali. Carlos Alcaraz, pur sconfitto, ha reso omaggio alla prestazione strabiliante di Sinner, sintetizzando la difficoltà di affrontarlo in una frase iconica e altamente cercata dagli utenti: "Quando Jannik gioca a questo livello è davvero incredibile. A volte sembra che stia giocando a ping pong, e non è divertente stare dall'altra parte della rete. Mi motiva a tornare ad allenarmi e migliorare".