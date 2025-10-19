Sinner vince il Six Kings Slam, Alcaraz ora lo sfida su sci e kart

Lo scambio social dopo il torneo in Arabia conferma che tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz c'è amicizia oltre la rivalitàdi Stefano Fiore
Jannik Sinner ha brillato al Six Kings Slam di Riad, trionfando in una partita dominata contro Carlos Alcaraz. Un’esibizione ricchissima che ha confermato il momento top del numero 2 al mondo. “Troppo bravo Jannik. Prossimo obiettivo: sci e kart”, ha scritto Alcaraz su Instagram, commentando il post di Sinner che celebrava la vittoria.
Il campione spagnolo, da amico-rivale, è già pronto a rilanciare la sfida. E Sinner non si tira indietro: “Facciamolo. È sempre un piacere, amico mio”, ha risposto, accendendo l’entusiasmo dei fan. Dopo la sconfitta in finale agli Us Open, Jannik aveva promesso di affinare il suo gioco per tornare a battere Alcaraz e riprendersi la vetta della classifica ATP. Il primo dei due passi è compiuto.
Ma c’è di più: la sfida si potrebbe ora spostare oltre il campo da tennis. Sinner, che da giovane è stato una promessa dello sci prima di dedicarsi al tennis, sembra avere una marcia in più sulla neve, chissà se Alcaraz sarà avvantaggiato in kartodromo. Sci e kart saranno il prossimo terreno di scontro tra questi due fenomeni dello sport? I tifoso non vedono l’ora di scoprirlo.