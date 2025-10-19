Logo SportMediaset

Tennis
tennis

Sinner vince il Six Kings Slam, Alcaraz ora lo sfida su sci e kart

Lo scambio social dopo il torneo in Arabia conferma che tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz c'è amicizia oltre la rivalità

di Stefano Fiore
19 Ott 2025 - 12:17

Jannik Sinner ha brillato al Six Kings Slam di Riad, trionfando in una partita dominata contro Carlos Alcaraz. Un’esibizione ricchissima che ha confermato il momento top del numero 2 al mondo. “Troppo bravo Jannik. Prossimo obiettivo: sci e kart”, ha scritto Alcaraz su Instagram, commentando il post di Sinner che celebrava la vittoria.

Il campione spagnolo, da amico-rivale, è già pronto a rilanciare la sfida. E Sinner non si tira indietro: “Facciamolo. È sempre un piacere, amico mio”, ha risposto, accendendo l’entusiasmo dei fan. Dopo la sconfitta in finale agli Us Open, Jannik aveva promesso di affinare il suo gioco per tornare a battere Alcaraz e riprendersi la vetta della classifica ATP. Il primo dei due passi è compiuto.

Ma c’è di più: la sfida si potrebbe ora spostare oltre il campo da tennis. Sinner, che da giovane è stato una promessa dello sci prima di dedicarsi al tennis, sembra avere una marcia in più sulla neve, chissà se Alcaraz sarà avvantaggiato in kartodromo. Sci e kart saranno il prossimo terreno di scontro tra questi due fenomeni dello sport? I tifoso non vedono l’ora di scoprirlo.

jannik sinner
carlos alcaraz
six kings slam
sfida
sci
kart

