Champions League, le pagelle di Psv-Napoli: si salva solo McTominay, anche De Bruyne tra i peggiori

Milinkovic-Savic 5 - Incolpevole sui primi tre gol, sostanzialmente fermo e rassegnato sui successivi tre, a gara ormai compromessa.

Di Lorenzo 5 - Nel primo tempo spinge poco, nella ripresa va in bambola insieme a tutto il resto della difesa.

Beukema 4,5 - Non dà mai grande sicurezza al reparto ed è sua la clamorosa leggerezza che spalanca a Saibari la strada verso il gol del 2-1, l'episodio forse decisivo della serata (dal 12' st Juan Jesus 5 - Imbarca acqua insieme ai suoi compagni, parecchio nervoso nel finale).

Buongiorno 5 - L'autogol è molto sfortunato, il resto è il frutto di una serata stortissima per tutto il gruppo.

Spinazzola 5,5 - Molto pimpante nel primo tempo, va vicino al gol con un gran tiro a giro al 28', poi serve a McTominay l'assist per lo 0-1. Atleticamente però dura poco ed è lui a lasciare la voragine che porta al 3-1 Psv (12' st Gutierrez 5 - Non cambia l'inerzia della spinta su quella corsia).

Gilmour 5 - Parte correndo e lottando con buona intensità, poi finisce con l'essere travolto dal ritmo del palleggio degli olandesi (12' st Lang 5 - Tanta voglia di fare, tanta frenesia, scarsa precisione).

Politano 5,5 - L'avvio non è male, qualche cross e giocata interessante, poi sparisce progressivamente dai radar (28' st Neres 5,5 - Batte il corner del secondo gol di McTominay, poco altro da segnalare).

De Bruyne 4,5 - Resta in campo fino a cinque minuti dalla fine, ma non si vede sostanzialmente mai. In serate come queste ci si aspetta che uno come lui possa trascinare, invece si eclissa subito dal campo (39' st Elmas sv).

Anguissa 5,5 - Aggressività e dinamismo non gli mancano mai, ma non bastano a sopperire alle carenze di brillantezza e idee della squadra.

McTominay 6 - Una mezzoretta così così, poi sbuca sul cross di Spinazzola e incorna il gol che sblocca l'incontro. Nella ripresa si perde come il resto della squadra, si toglie la magrissima soddisfazione di una doppietta che gli fa almeno strappare la sufficienza.

Lucca 4,5 - Fa a sportellate con i difensori avversari, difende e smista tanti palloni, ma non è mai pericoloso e quando non gioca spalle alla porta è totalmente innocuo. Poco chiara la dinamica dell'espulsione, ma resta il fatto che lascia i suoi in 10 dando loro la mazzata definitiva.