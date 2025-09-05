Logo SportMediaset
Tennis, Us Open: nemmeno Djokovic ferma Alcaraz, Carlos vola in finale a New York

Lo spagnolo supera 3-0 Nole in semifinale e tiene vivo il sogno di tornare numero 1 al mondo: ora aspetta uno tra Sinner e Auger-Aliassime

05 Set 2025 - 23:47
È Carlos Alcaraz il primo finalista dello Us Open 2025. Lo spagnolo si aggiudica 3-0 l’attesissima semifinale contro Novak Djokovic a Flushing Meadows e strappa il pass per l’ultimo atto. 6-4, 7-6(4), 6-2 il risultato complessivo che porta l’iberico in finale, dove troverà uno tra Jannik Sinner e Felix Auger-Aliassime. Alcaraz giocherà quindi la sua terza finale di uno Slam quest’anno, potendo continuare a coltivare il sogno di tornare numero 1 al mondo. 

LA PARTITA
L’Arthur Ashe Stadium di New York accoglie la semifinale tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, sfida affascinante che contrappone l’attuale numero 2 al mondo (lo spagnolo) e colui che a fine torneo è già certo di tornare in Top 4 (il serbo). Il primo set si apre con Nole a servizio e vede la medaglia d’oro olimpica di Parigi 2024 perdere subito il suo turno di battuta. Alcaraz si prende infatti un break di vantaggio immediato e si porta poi sul 2-0 col servizio, costringendo Djokovic a difendere anche un’altra palla break nel terzo game. Il serbo ricava coraggio sfoderando un grande ace e dimostrando che non è un caso se a 38 anni è riuscito a raggiungere la semifinale in tutti e quattro gli Slam giocati quest’anno. Il fenomeno di Belgrado prova a mettere in difficoltà l’avversario con dei colpi da maestro, ma Alcaraz non mostra segni di cedimento davanti agli occhi attenti del cestista NBA dei Golden State Warriors Jimmy Butler e dell’iconico musicista rock Jon Bon Jovi, due delle tante presenze illustri in tribuna. Lo spagnolo non concede alcuna palla break e chiude il primo set sul 6-4, perdendo però il servizio nel secondo parziale. 

Sinner e il tentato furto agli US Open: "Mai successo, nella borsa avevo anche cellulare e portafoglio"

Djokovic apre infatti il set con un 3-0 a proprio favore, ma Alcaraz recupera il break di svantaggio e pareggia il risultato (3-3). A regnare è l’equilibrio e il set scivola quindi al tie-break, dove Nole emoziona tutti con un paio di giocate di classe, ma a vincere 7-4 è nuovamente Carlos. L’iberico si affaccia così al terzo set con la possibilità di chiudere la semifinale, mentre Djokovic prova a sciogliere qualche muscolo, facendosi massaggiare la spalla destra a cavallo tra la seconda e la terza frazione. La tenuta del serbo cala però visibilmente nel terzo set, con Nole che si arrende a un fisico che pare non volerlo più sorreggere in questa partita. Il serbo perde il servizio con un brutto doppio fallo nel quarto gioco e concede poi la fuga decisiva all’avversario, con Carlos che approfitta del momento e sigilla la disputa con il break del 6-2 definitivo in 2h23'. Alcaraz centra quindi il suo obiettivo e vola in finale a New York, dove affronterà uno tra Jannik Sinner e Felix Auger-Aliassime. Alla sua terza finale in uno Slam in questo 2025, dopo quelle del Roland Garros (vinta) e Wimbledon (persa), il murciano tiene dunque vivo il sogno di poter tornare numero uno al mondo. 

us open
carlos alcaraz
djokovic

