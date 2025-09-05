Tennis, Us Open: nemmeno Djokovic ferma Alcaraz, Carlos vola in finale a New York

LA PARTITA

L’Arthur Ashe Stadium di New York accoglie la semifinale tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, sfida affascinante che contrappone l’attuale numero 2 al mondo (lo spagnolo) e colui che a fine torneo è già certo di tornare in Top 4 (il serbo). Il primo set si apre con Nole a servizio e vede la medaglia d’oro olimpica di Parigi 2024 perdere subito il suo turno di battuta. Alcaraz si prende infatti un break di vantaggio immediato e si porta poi sul 2-0 col servizio, costringendo Djokovic a difendere anche un’altra palla break nel terzo game. Il serbo ricava coraggio sfoderando un grande ace e dimostrando che non è un caso se a 38 anni è riuscito a raggiungere la semifinale in tutti e quattro gli Slam giocati quest’anno. Il fenomeno di Belgrado prova a mettere in difficoltà l’avversario con dei colpi da maestro, ma Alcaraz non mostra segni di cedimento davanti agli occhi attenti del cestista NBA dei Golden State Warriors Jimmy Butler e dell’iconico musicista rock Jon Bon Jovi, due delle tante presenze illustri in tribuna. Lo spagnolo non concede alcuna palla break e chiude il primo set sul 6-4, perdendo però il servizio nel secondo parziale.