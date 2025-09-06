Tennis, Sinner supera Auger-Aliassime e vola in finale agli Us Open contro Alcaraz

Jannik Sinner ha battuto il canadese Felix Auger-Aliassime e ha conquistato la finale degli Us Open, dove incontrerà Carlos Alcaraz che ha avuto la meglio su Novak Djokovic nell'altra semifinale. L'azzurro, numero uno al mondo, ha vinto 6-1, 3-6, 6-3, 6-4. La partita è durata 3 ore e 21 minuti. E ora nell'atto conclusivo dello Slam statunitense trova per l'ennesima volta il rivale-amico spagnolo, contro il quale ha già disputato quest'anno la finale, persa, del Roland Garros e quella, vinta, di Wimbledon. A 24 anni e pochi giorni, Sinner è il giocatore più giovane dell'era Open ad aver raggiunto quattro finali del Grande Slam in una stagione e il quarto giocatore in assoluto a realizzare l'impresa.