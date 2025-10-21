Champions League: pazzo 7-2 del Psg a Leverkusen, l’Arsenal stende l’Atletico. Ok Barcellona e City

BAYER LEVERKUSEN-PSG 2-7

Pirotecnico 7-2 per il Psg, che stende il Leverkusen alla BayArena in un match ricco di colpi di scena. Primo tempo pazzo tra i tedeschi e i francesi: Pacho al 7’, sugli sviluppi di corner, porta vanti gli ospiti, poi al 25’ Grimaldo fallisce un calcio di rigore colpendo il palo. Al 33’ Andrich lascia in dieci le Aspirine, ma quattro minuti più tardi la parità numerica è ristabilita con l’espulsione di Zabarnyi tra le file dei parigini per fallo da ultimo uomo (con conseguente rigore). Dal dischetto questa volta si presenta Aleix Garcia, che fa 1-1 al 38’. In dieci contro dieci, nei minuti restanti di primo tempo, la squadra di Luis Enrique si scatena e segna clamorosamente tre gol: la doppietta di un super Desiré Doué (41’ e 48’), intervallata dalla rete di Kvaratskhelia (44’). All’intervallo gli ospiti conducono per 4-1, nei primi quarantacinque minuti più folli della serata europea. Anche nel secondo tempo i gol non mancano: Nuno Mendes al 50’ segna il quinto per i francesi, ma quattro minuti più tardi Aleix Garcia firma la sua personale doppietta accorciando a sorpresa le distanze. Il match però non si riapre, perché Dembelé (66’) e Vitinha (90’) rendono il divario ancor più largo nel finale. Con questo 7-2 il Psg resta in vetta al girone di Champions League, a 9 punti e a +9 di differenza reti. Prima sconfitta per il Leverkusen dopo due pareggi.