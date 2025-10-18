Tennis, Six Kings Slam: trionfa Sinner, Alcaraz annientato in due set

Jannik Sinner ha trionfato nel Six Kings Slam per il secondo anno consecutivo. L'azzurro ha dominato la finale del torneo d'esibizione di Riad, annientando Carlos Alcaraz in due set (2-6, 4-6) senza concedergli neanche una palla break. Partita strepitosa dell'altoatesino, che ha messo in mostra una condizione fisica eccezionale e un servizio impeccabile, risultando sostanzialmente ingiocabile per l'avversario.