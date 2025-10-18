Tennis, Six Kings Slam: trionfa Sinner, Alcaraz annientato in due set

© Getty Images
Match senza storia a Riad: l'azzurro si prende il torneo d'esibizione e il maxi montepremi con un nettissimo 2-6, 4-6
Jannik Sinner ha trionfato nel Six Kings Slam per il secondo anno consecutivo. L'azzurro ha dominato la finale del torneo d'esibizione di Riad, annientando Carlos Alcaraz in due set (2-6, 4-6) senza concedergli neanche una palla break. Partita strepitosa dell'altoatesino, che ha messo in mostra una condizione fisica eccezionale e un servizio impeccabile, risultando sostanzialmente ingiocabile per l'avversario.
|1° set
|2° set
|3° set
|C. Alcaraz (ESP)
|2
|4
|J. Sinner (ITA)
|6
|6
LA CRONACA DEL MATCH
2° set
4-6: Game, set, match Sinner! Partita senza storia quella tra l'azzurro e lo spagnolo: per il secondo anno di fila è Jannik a trionfare nel Six Kings Slam.
4-5: Sussulto d'orgoglio di Alcaraz, che prova ad allungare il match tenendo senza patemi la battuta con Sinner questa volta incapace di trovare risposte.
3-5: Sinner apre il game con il terzo ace di serata e poi lo chiude grazie a uno slice in corridoio di Alcaraz, concedendogli un solo 15. Jannik è a un game dalla vittoria.
3-4: Arriva il terzo break di Sinner! L'altoatesino risponde al servizio e copre il campo in maniera strepitosa, Alcaraz gli concede altre due palle break, annulla la prima, ma cade alla seconda al termine di uno scambio spettacolare.
3-3: Alcaraz si porta sul 30-30 provando a far scricchiolare un po' le certezze di Sinner al servizio, ma l'azzurro non si scompone e vince il game continuando a tenere a zero il conto delle palle break concesse.
3-2: Alcaraz concede altre due palle break a Sinner, annulla la prima con un ace e la seconda grazie a un dritto in corridoio di Jannik. Poi ai vantaggi ne concede e ne annulla altre due con altrettanti ace e dopo una serie infinita di deuce tiene il turno di battuta. Esultanza liberatoria dello spagnolo al termine di un game combattutissimo.
2-2: Semplicemente micidiale la prima di servizio di Sinner, che continua a randellare e vince il game lasciando Alcaraz a zero.
2-1: Alcaraz sembra ritrovare progressivamente fiducia nel proprio servizio e anche nei propri colpi più spettacolari, come la bella smorzata che costringe Sinner all'errore nell'ultimo punto del game.
1-1: Procede senza tentennamenti al servizio la partita di Sinner, che anche quando gli scambi si aprono trova grandi risposte ai tentativi di Alcaraz di metterlo in difficoltà.
1-0: Questa volta parte bene al servizio Alcaraz, che concede un solo 15 a Sinner e tiene il turno di battuta.
1° set
2-6: Set Sinner! Dominio totale di Jannik, con Alcaraz che non è mai riuscito a trovare le contromisure allo strepitoso servizio dell'azzurro (11 punti su 12 con la prima).
2-5: Alcaraz si inventa un paio di numeri che mandano in visibilio il pubblico, Sinner si porta comunque sul 30-40, ma alla fine lo spagnolo chiude il game e tiene il turno di battuta. Ora Jannik servirà per portarsi avanti nel conto dei set.
1-5: Sostanzialmente ingiocabile la prima di servizio di Sinner per Alcaraz. Altro turno di battuta che va via in scioltezza per l'azzurro, che ora riceverà per il set.
1-4: Arriva il secondo break di Sinner! L'azzurro è particolarmente reattivo in risposta al servizio di Alcaraz, nonché pimpante negli scambi più lunghi. Finisce in rete il tentativo di Carlos di annullargli la prima di due palle break concesse.
1-3: Le prime di servizio di Sinner continuano a essere tremendamente efficaci: l'azzurro chiude il game con uno splendido servizio-dritto lasciando a zero l'avversario.
1-2: Trova ritmo e continuità in battuta Alcaraz, che concede un solo 15 a Sinner e muove il punteggio dopo un avvio complicato.
0-2: Alcaraz lotta fino al 30-30, poi Jannik chiude il game con una grande prima e con un ace, consolidando il break,
0-1: Break in apertura di Sinner! L'azzurro subito molto efficace in risposta, si porta sullo 0-40 conquistando ben tre palle break e strappa il servizio ad Alcaraz alla seconda grazie a un doppio fallo dello spagnolo.