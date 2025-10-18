Logo SportMediaset

Tennis
TENNIS

Tennis, Six Kings Slam: trionfa Sinner, Alcaraz annientato in due set

Match senza storia a Riad: l'azzurro si prende il torneo d'esibizione e il maxi montepremi con un nettissimo 2-6, 4-6

18 Ott 2025 - 22:06
Jannik Sinner ha trionfato nel Six Kings Slam per il secondo anno consecutivo. L'azzurro ha dominato la finale del torneo d'esibizione di Riad, annientando Carlos Alcaraz in due set (2-6, 4-6) senza concedergli neanche una palla break. Partita strepitosa dell'altoatesino, che ha messo in mostra una condizione fisica eccezionale e un servizio impeccabile, risultando sostanzialmente ingiocabile per l'avversario.

LA CRONACA DEL MATCH

2° set

4-6: Game, set, match Sinner! Partita senza storia quella tra l'azzurro e lo spagnolo: per il secondo anno di fila è Jannik a trionfare nel Six Kings Slam.

4-5: Sussulto d'orgoglio di Alcaraz, che prova ad allungare il match tenendo senza patemi la battuta con Sinner questa volta incapace di trovare risposte.

3-5: Sinner apre il game con il terzo ace di serata e poi lo chiude grazie a uno slice in corridoio di Alcaraz, concedendogli un solo 15. Jannik è a un game dalla vittoria.

3-4: Arriva il terzo break di Sinner! L'altoatesino risponde al servizio e copre il campo in maniera strepitosa, Alcaraz gli concede altre due palle break, annulla la prima, ma cade alla seconda al termine di uno scambio spettacolare.

3-3: Alcaraz si porta sul 30-30 provando a far scricchiolare un po' le certezze di Sinner al servizio, ma l'azzurro non si scompone e vince il game continuando a tenere a zero il conto delle palle break concesse.

3-2: Alcaraz concede altre due palle break a Sinner, annulla la prima con un ace e la seconda grazie a un dritto in corridoio di Jannik. Poi ai vantaggi ne concede e ne annulla altre due con altrettanti ace e dopo una serie infinita di deuce tiene il turno di battuta. Esultanza liberatoria dello spagnolo al termine di un game combattutissimo.

2-2: Semplicemente micidiale la prima di servizio di Sinner, che continua a randellare e vince il game lasciando Alcaraz a zero.

2-1: Alcaraz sembra ritrovare progressivamente fiducia nel proprio servizio e anche nei propri colpi più spettacolari, come la bella smorzata che costringe Sinner all'errore nell'ultimo punto del game.

1-1: Procede senza tentennamenti al servizio la partita di Sinner, che anche quando gli scambi si aprono trova grandi risposte ai tentativi di Alcaraz di metterlo in difficoltà.

1-0: Questa volta parte bene al servizio Alcaraz, che concede un solo 15 a Sinner e tiene il turno di battuta.

1° set

2-6: Set Sinner! Dominio totale di Jannik, con Alcaraz che non è mai riuscito a trovare le contromisure allo strepitoso servizio dell'azzurro (11 punti su 12 con la prima).

2-5: Alcaraz si inventa un paio di numeri che mandano in visibilio il pubblico, Sinner si porta comunque sul 30-40, ma alla fine lo spagnolo chiude il game e tiene il turno di battuta. Ora Jannik servirà per portarsi avanti nel conto dei set.

1-5: Sostanzialmente ingiocabile la prima di servizio di Sinner per Alcaraz. Altro turno di battuta che va via in scioltezza per l'azzurro, che ora riceverà per il set.

1-4: Arriva il secondo break di Sinner! L'azzurro è particolarmente reattivo in risposta al servizio di Alcaraz, nonché pimpante negli scambi più lunghi. Finisce in rete il tentativo di Carlos di annullargli la prima di due palle break concesse.

1-3: Le prime di servizio di Sinner continuano a essere tremendamente efficaci: l'azzurro chiude il game con uno splendido servizio-dritto lasciando a zero l'avversario.

1-2: Trova ritmo e continuità in battuta Alcaraz, che concede un solo 15 a Sinner e muove il punteggio dopo un avvio complicato.

0-2: Alcaraz lotta fino al 30-30, poi Jannik chiude il game con una grande prima e con un ace, consolidando il break,

0-1: Break in apertura di Sinner! L'azzurro subito molto efficace in risposta, si porta sullo 0-40 conquistando ben tre palle break e strappa il servizio ad Alcaraz alla seconda grazie a un doppio fallo dello spagnolo.

sinner
alcaraz
six kings slam

