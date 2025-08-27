Us Open, chi è Iva Jovic: la 17enne che sfida Paolini e s'ispira a Sinner

In quel caso, aveva anche parlato dei suoi modelli e delle sue ispirazioni, tra quali, su tutti, Novak Djokovic e Jannik Sinner, che ha menzionato nuovamente, con un piccolo aneddoto: "Finalmente posso dire di aver incontrato Djokovic a Wimbledon, ne sono molto felice. Ci siamo solo presentati, è stato breve, c'era anche la sua famiglia. Mi ha augurato tanta fortuna e mi ha detto di continuare lavorare. Oggi - ha poi aggiunto - mi diverto molto con la rivalità tra Sinner e Alcaraz, e devo dire che il mio preferito è Jannik. Mi piace moltissimo come gioca, e lo posso considerare un modello per me. Ruberei qualsiasi cosa di ciò che fa in campo".