Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Tennis
TENNIS

Us Open, chi è Iva Jovic: la 17enne che sfida Paolini e s'ispira a Sinner

Questa notte il rematch della sfida di Indian Wells tra la statunitense e Jasmine 

27 Ago 2025 - 10:35
© Getty Images

© Getty Images

Un anno dopo aver superato il primo turno a 16 anni, Iva Jovic è ancora una volta al secondo turno dello US Open. E sarà proprio la giovane statunitense, una delle otto teenager in tabellone, a sfidare Jasmine Paolini nella notte italiana tra mercoledì e giovedì sul Louis Armstrong Stadium. Nata il 6 dicembre del 2007 da papà serbo e mamma croata (immigrati negli Stati Uniti) Jovic, oggi 17enne, è arrivata a New York forte del best ranking di n. 73 al mondo, concretizzatosi grazie al terzo turno raggiunto al Cincinnati Open con la vittoria più prestigiosa della sua carriera, sull'allora n. 23 Linda Noskova.

Leggi anche

Sinner in scioltezza al secondo turno, distrutto Kopriva in meno di due ore

Allo US Open, invece, ha sconfitto in due set la n.119 Aliaksandra Sansovich, superando per la terza volta su quattro Slam il primo turno nel 2025. All'Australian Open e al Roland Garros, a fermarla fu Elena Rybakina, mentre ora - dopo la sconfitta all'esordio a Wimbledon ritroverà Paolini, già affrontata al secondo turno ad Indian Wells, con vittoria dell'azzurra, per 76(3) 16 63 dopo due ore e 10 minuti di lotta.

Un rematch che arriva a quasi sei mesi di distanza dal primo, e a due mesi di distanza dalla vittoria nel WTA 125, che a Jovic è valso l'ingresso in Top 100. "Partire dai tornei ITF ti insegna quella disciplina che ti porta a presentarti ogni giorno in campo e a risolvere problemi - ha raccontato dopo la vittoria su Sasnovich a Tennis.com -. Questo è fondamentale per affrontare gli eventi più importanti. Penso che sarà molto divertente giocare contro Paolini, ad Indian Wells è stata molto combattuta e sono contenta di poterla sfidare di nuovo. È il tipo di esperienza di cui ho bisogno in questo momento".

Leggi anche

US Open, Sonego ko in rimonta, vincono Zverev e Tsitsipas. Bene anche Gauff

Un approccio umile ereditato evidentemente dalla storia familiare, con i genitori - due farmacisti - che dopo il trasferimento negli Stati Uniti "hanno dovuto ricominciare da zero". "Penso di aver imparato molto dai miei genitori sul duro lavoro, e sul fatto che bisogna guadagnarsi tutto ciò che arriva", aveva detto in un'intervista di qualche settimana fa al sito del Cincinnati Open.

In quel caso, aveva anche parlato dei suoi modelli e delle sue ispirazioni, tra quali, su tutti, Novak Djokovic e Jannik Sinner, che ha menzionato nuovamente, con un piccolo aneddoto: "Finalmente posso dire di aver incontrato Djokovic a Wimbledon, ne sono molto felice. Ci siamo solo presentati, è stato breve, c'era anche la sua famiglia. Mi ha augurato tanta fortuna e mi ha detto di continuare lavorare. Oggi - ha poi aggiunto - mi diverto molto con la rivalità tra Sinner e Alcaraz, e devo dire che il mio preferito è Jannik. Mi piace moltissimo come gioca, e lo posso considerare un modello per me. Ruberei qualsiasi cosa di ciò che fa in campo".

Leggi anche

Jannik: "Sono contento di stare di nuovo bene, ora vedremo cosa succederà"

tennis
us open
jovic
jasmine paolini

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:53
DICH BRONZETTI DA WIMBLEDON DICH

Bronzetti: "Vorrei vincere almeno un match"

00:57
MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

01:43
tennis

Musetti e Cobolli si fanno benedire verso gli Us Open 2025

05:00
DICH BINAGHI SU ATP FINALS 17/7 DICH

Binaghi: "Difficile pensare di poter fare meglio le Finals di Torino. Abbiamo vinto tutto, ma non mollo"

02:01
DICH JANNIK SINNER POST WIMBLEDON 13/7 DICH

Sinner: "Che emozione vedere i miei genitori e il mio team sul centrale"

01:24
DICH SANTOPADRE SU SINNER DICH

Santopadre: "Ha saputo reagire alla sconfitta di Parigi mentalmente e tatticamente"

01:04
DICH LORENZI SU SINNER DICH

Paolo Lorenzi: "L'inizio del secondo set è stata la chiave della partita per Sinner"

00:26
DICH CANE' SU SINNER 13/7 DICH

Canè: "Alla grande, cancellate le paure del Roland Garros"

01:55
DICH VAGNOZZI SU SINNER 13/7 DICH

Vagnozzi: "Serata speciale, è la prima volta che ho pianto nel box..."

01:11
DICH BINAGHI SU POLEMICHE 13/7 DICH

Binaghi: "Successo da gestire, se ci lasciano lavorare. Non tutti intorno sono contenti, ci sono invidie"

01:20
DICH BINAGHI SU TENNISTI ITALIANI 13/7 DICH

Binaghi: "Un grazie a Fognini, ora dobbiamo recuperare al più presto Berrettini"

00:59
DICH COBOLLI SU SINNER DICH

Cobolli su Sinner: "Orgogliosi di quello che sta facendo, è stato grande"

02:32
DICH BINAGHI SU SINNER 13/7 DICH

Binaghi su Sinner: "Coronamento di un ciclo, siamo in un'altra dimensione"

02:32
OTO SONEGO A WIMBLEDON 29/6 DICH

Sonego: "Qui ho bellissimi ricordi, arrivo carico e motivato"

04:00
DICH BERRETTINI DA WIMBLEDON 29/6 DICH

Berrettini: "Wimbledon speciale, quando sto bene posso combattere con tutti"

00:53
DICH BRONZETTI DA WIMBLEDON DICH

Bronzetti: "Vorrei vincere almeno un match"

I più visti di Tennis

Maria incanta ancora: Sharapova entra nella Tennis Hall of Fame

MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

Djokovic vince agli US Open ma a fare notizia è il suo look bizzarro FOTO

Us Open 2025: Musetti, Cobolli e Alcaraz si fanno benedire da don Luigi Portarulo

Alcaraz, il nuovo look è subito virale: Carlitos si presenta completamente rasato

Alcaraz avanza senza problemi, battuto Opelka. Cobolli vince il derby italiano

Notizie del giorno
Vedi tutti
11:58
Milan, Chukwueze piace al Fulham: trattativa in corso tra i club
Tyrique George
11:44
Porte girevoli Roma: in arrivo Ziolkowski e George, Dovbyk con la valigia
11:26
Kubheka nella storia: è il primo atleta al mondo a completare 100 km in meno di sei ore
11:25
Florenzi dice basta: dall'abbraccio alla nonna alla Nazionale, storia di un predestinato
11:24
Club Italia presenta il Progetto Under 14