Nazionale U19 donne, domani contro Bielorussia nelle qualificazioni europee

Mettersi alle spalle un successo può essere una questione più difficile di quello che sembra; farlo dopo una roboante vittoria per 10-1 può essere, paradossalmente, ancora più complicato. Domani alle ore 15 la Nazionale femminile Under 19 torna in campo e lo farà al Viola Park per la seconda giornata del Round 1 di qualificazione al prossimo Europeo di categoria. Di fronte ci sarà la Bielorussia, che nella sfida di esordio del suo cammino continentale ha perso di misura, per 1-0, con la Svizzera. Dopo la nettissima affermazione con l'Irlanda del Nord, le ragazze di Nicola Matteucci sono quindi chiamate a confermarsi per mantenere la vetta del proprio raggruppamento e arrivare così allo scontro diretto con le elvetiche - in programma martedì 2 dicembre alle ore 15 - con due risultati su tre a disposizione per chiudere il girone del Round 1 al primo posto. Chi è stata grande protagonista nel freddo e ventilato pomeriggio di Pontedera, due giorni fa con le pari età nordirlandesi, è Rosanna Ventriglia, l'attaccante della Roma autrice di una tripletta: 'Già indossare la maglia azzurra è emozionante, poi segnare… E per di più farne tre!' sorride Rosanna, che di triplette se ne intende: al Round 2 la scorsa primavera realizzò tre reti proprio con la Bielorussia, spianando il cammino azzurro verso la fase finale di quell'Europeo. Ora è un'altra storia, un'altra stagione azzurra, ma i punti fermi nella vita di Ventriglia, professione attaccante, sono sempre gli stessi: "Sono legatissima a mio fratello: è grazie a lui che ho iniziato a giocare a calcio. Poi mia mamma mi portava agli allenamenti di nascosto, perché mio papà non voleva… Ma adesso è lui il mio primo tifoso, mi dà sempre sostegno". E quando sei tornata negli spogliatoi, dopo la tripletta, chi hai chiamato per primo? "Proprio lui, mio papà…".