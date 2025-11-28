Logo SportMediaset

Sci alpino, Goggia: "A Copper concentrata dalla prima all'ultima porta"

28 Nov 2025 - 17:23
© Getty Images

"Sono arrivata qui da quasi due settimane ma ho trovato un ambiente diverso dagli anni scorsi in cui faceva sempre freddissimo. Quest'anno ci sono state temperature alte, per i primi giorni addirittura giravamo in maniche corte, per cui le manches di allenamento erano corte, di una ventina di secondi sia in discesa che in supergigante, con condizioni diverse da quelle che ci sono negli ultimi due giorni, visto che le temperature sono scese". Sono le parole di Sofia Goggia sul circuito femminile di Coppa del mondo che torna sulla pista di Copper, per un gigante (prima manche domani, sabato 29 novembre, ore 18.00, seconda alle 21.00) che torna in Colorado a distanza di 24 anni dall'ultima volta quando, nel 2001, fu la norvegese Andrine Flemmen a imporsi.

Alla guida ci sarà Sofia Goggia, accompagnata da Asja Zenere (migliore italiana nell'ouverture di Soelden con il 17simo posto), Ilaria Ghisalberti, Lara Della Mea, Giorgia Collomb. "Negli ultimi giorni abbiamo provato il gigante su una pista diversa da quella di gara e quindi non conosciamo bene il fondo, anche se la pista è stata iniettata di acqua e sarà aggressiva come grip - spiega la campionessa bergamasca - Le sensazioni sono buone, mi sento bene in questa disciplina, l'obiettivo è quello di sciare come sono capace, senza strafare, rimanendo concentrata dal cancelletto fino alla linea del traguardo". Complessivamente sarà la quarta volta che le donne gareggiano a Copper, nel 1999 Karen Putzer fu seconda dietro alla compianta Regine Cavagnoud. Domenica 30 novembre si tiene invece uno slalom (prima manche ore 18.00, seconda alle ore 21.00) con Lara Della Mea, Giorgia Collomb, Emilia Mondinelli, Beatrice Sola e la rientrante Martina Peterlini. 

