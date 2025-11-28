Sci alpino, Goggia: "A Copper concentrata dalla prima all'ultima porta"

Alla guida ci sarà Sofia Goggia, accompagnata da Asja Zenere (migliore italiana nell'ouverture di Soelden con il 17simo posto), Ilaria Ghisalberti, Lara Della Mea, Giorgia Collomb. "Negli ultimi giorni abbiamo provato il gigante su una pista diversa da quella di gara e quindi non conosciamo bene il fondo, anche se la pista è stata iniettata di acqua e sarà aggressiva come grip - spiega la campionessa bergamasca - Le sensazioni sono buone, mi sento bene in questa disciplina, l'obiettivo è quello di sciare come sono capace, senza strafare, rimanendo concentrata dal cancelletto fino alla linea del traguardo". Complessivamente sarà la quarta volta che le donne gareggiano a Copper, nel 1999 Karen Putzer fu seconda dietro alla compianta Regine Cavagnoud. Domenica 30 novembre si tiene invece uno slalom (prima manche ore 18.00, seconda alle ore 21.00) con Lara Della Mea, Giorgia Collomb, Emilia Mondinelli, Beatrice Sola e la rientrante Martina Peterlini.