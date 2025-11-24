Sinner-Zverev, ancora loro: l'incontro in aereo in direzione Maldive

Jannik Sinner e Alexander Zverev, ancora loro. Questa volta, però, non su un campo da tennis, ma su un aereo in direzione Maldive per godersi qualche giorno di vacanza in vista dell'inizio della nuova stagione. A testimoniare l'incontro è stato lo stesso tennista tedesco, reduce dalla semifinale di Coppa Davis contro la Spagna persa dalla Germania nel doppio decisivo. Tramite una storia pubblicata sul proprio account Instagram, Zverev ha documentato l'incontro con Jannik aggiungendo come didascalia "Immagino sia periodo di Maldive per tutti eh?" seguito da due faccine che ridono, nonostante le 4 sconfitte su 4 subite in questa stagione.