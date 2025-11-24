Sinner-Zverev, ancora loro: l'incontro in aereo in direzione Maldive

Jannik e Sascha sono pronti a godersi qualche giorno di vacanza in vista dell'inizio della nuova stagionedi Martino Cozzi
Jannik Sinner e Alexander Zverev, ancora loro. Questa volta, però, non su un campo da tennis, ma su un aereo in direzione Maldive per godersi qualche giorno di vacanza in vista dell'inizio della nuova stagione. A testimoniare l'incontro è stato lo stesso tennista tedesco, reduce dalla semifinale di Coppa Davis contro la Spagna persa dalla Germania nel doppio decisivo. Tramite una storia pubblicata sul proprio account Instagram, Zverev ha documentato l'incontro con Jannik aggiungendo come didascalia "Immagino sia periodo di Maldive per tutti eh?" seguito da due faccine che ridono, nonostante le 4 sconfitte su 4 subite in questa stagione.
Riposo e ripartenza - Dopo qualche settimana di stop per recuperare dalle fatiche stagionali, sia Sinner che Zverev torneranno in campo per la preparazione invernale in vista del 2026. Jannik, infatti, comincerà a lavorare a Dubai nei primi giorni di dicembre con l'obiettivo di arrivare pronto per l'esordio stagionale all'Australian Open (al via il 18 gennaio), dove deve difendere il titolo vinto per due anni di fila. Prima però, la sfida-esibizione a Seul con Alcaraz, in programma il 10 gennaio. La stagione di Zverev, invece, comincerà qualche giorno prima con il tedesco che prenderà parte alla United Cup, competizione mista per nazioni che assegna punti per il ranking, e dovrebbe giocare la prima partita ufficiale del suo 2026 già il 4 gennaio. Nel frattempo, i due si godono qualche giorno di meritato riposo prima di tornare in campo.