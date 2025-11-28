Logo SportMediaset

L'Iran boicotta il sorteggio della Coppa del Mondo

28 Nov 2025 - 17:36

L'Iran ha deciso di boicottare il sorteggio dei Mondiali di calcio del 2026 a Washington la prossima settimana perché gli Stati Uniti hanno negato i visti a diversi membri della sua delegazione. Lo ha riportato l'agenzia di stampa statale Irna. L'agenzia ha citato il portavoce della federazione calcistica iraniana, Amir-Mahdi Alavi, secondo cui i funzionari hanno dovuto affrontare ostacoli in materia di visti che vanno oltre le considerazioni sportive. Non c'è stato alcun commento immediato da parte della Casa Bianca. Alavi ha affermato che la federazione ha contattato la Fifa e spera che possa contribuire a risolvere la questione ma l'organo di governo del calcio non ha ancora commentato. L'amministrazione del presidente Donald Trump avrebbe annunciato a giugno un divieto di viaggio per i cittadini di 12 paesi, tra cui l'Iran. L'elenco includerebbe anche Haiti, che la scorsa settimana si è qualificata per i Mondiali. Sono state tuttavia promesse esenzioni per "qualsiasi atleta o membro di una squadra sportiva, inclusi allenatori, persone che svolgono un ruolo di supporto necessario e parenti stretti, che viaggiano per i Mondiali, le Olimpiadi o altri importanti eventi sportivi, come stabilito dal Segretario di Stato".

Non è chiaro se le esenzioni si applichino anche al sorteggio per la Coppa del Mondo, che si terrà il 5 dicembre al Kennedy Center. Ci si aspettava che la delegazione iraniana fosse guidata dal presidente della federazione calcistica, Mehdi Taj, uno dei massimi dirigenti del calcio asiatico e membro di due commissioni Fifa che supervisionano la Coppa del Mondo. È uno dei vicepresidenti della Confederazione calcistica asiatica e membro dei comitati Fifa responsabili delle competizioni dell'organismo di governo, oltre che del calcio a squadre nazionali maschili in generale. Un record di 48 squadre parteciperanno alla Coppa del Mondo dall'11 giugno al 19 luglio, che sarà co-ospitata da Stati Uniti, Canada e Messico.

