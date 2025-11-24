Logo SportMediaset

Tennis
TENNIS

Tennis, Volandri: "Sinner mi scriveva in chat 'tieni il gruppo unito e 'affidati ai giocatori"

Il capitano azzurro e il retroscena sul numero due del mondo. E sulla caduta dell'insalatiera...

24 Nov 2025 - 16:46
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

"Nella chat che abbiamo noi della Davis Sinner ci ha fatto i complimenti per la vittoria. E ogni giorno ha scritto a me, separatamente, dicendomi 'fai come hai sempre fatto, tieni unito il gruppo e affidati ai giocatori'". Lo ha raccontato il capitano dell'Italia Filippo Volandri il giorno dopo il trionfo in Coppa Davis per il terzo anno di fila. Il campione altoatesino numero due del mondo è stato sempre vicino agli azzurri e subito dopo il successo in finale sulla Spagna ha esaltato i compagni sui social: "Complimenti per questa vittoria incredibile", ha scritto sul suo profilo Instagram l'altoatesino. "Se l'anno prossimo si potrà tornare a vincere^ Noi vorremmo tanto, si gioca in Italia e questo ci dà una marcia in più, ci proveremo in ogni modo" ha assicurato Volandri a 'Un Giorno da Pecora' su Rai Radio 1.

Sul fuoriprogramma avvenuto sul palco dopo la premiazione della squadra con la caduta dell'insalatiera: "La Coppa Davis va presa da sotto, dovrebbe saperlo Bolelli, visto che è la terza che alza. Proprio lui dovrebbe avere maggiore dimestichezza".

