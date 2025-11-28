F1, Piastri svetta nelle Libere 1 in Qatar

Oscar Piastri ha dettato il ritmo negli ultimi minuti dell'unica sessione di prove libere del Gran Premio del Qatar, a Losail, piazzandosi al primo posto e battendo il compagno di squadra Lando Norris, in seconda posizione. La Sprint fa la sua ultima apparizione della stagione in Qatar, dando ai piloti solo un'ora di prove per affinare le loro prestazioni e trovare il miglior assetto. George Russell e Max Verstappen si sono ritrovati entrambi momentaneamente in cima alla classifica nei primi 10 minuti. Verstappen, che si è piazzato al sesto posto, ha affermato di avere avuto problemi allo sterzo, con Charles Leclerc della Ferrari che ha fatto eco alla lamentela e si è poi fermato all'ottava posizione. Per Leclerc problemi comunicati via radio anche per il bilanciamento della sua Ferrari. Sebbene l'obiettivo principale della giornata fosse chiaramente quello di imparare a conoscere le prestazioni con le gomme dure, Hadjar è stato uno dei primi a passare alle gomme morbide a 10 minuti dalla fine. Alonso si è classificato terzo con l'Aston Martin, davanti a Carlos Sainz e Hadjar. Subito dietro, Alex Albon ha preceduto Leclerc e Lance Stroll, mentre Antonelli ha completato la top 10. I team hanno ora solo poche ore per perfezionare i loro assetti prima che i piloti tornino in pista per le qualifiche sprint.