Tennis, US Open: Sinner inizia travolgendo Kopriva, è al secondo turno

Non si tratta di certo del test migliore per capire il suo stato di forma, ma Jannik Sinner ottiene comunque ottime indicazioni dal suo primo match agli US Open. Otto giorni dopo il ritiro contro Alcaraz a Cincinnati, l'altoatesino batte nettamente Vit Kopriva, numero 89 al Mondo, concedendo solo due palle break e vincendo in poco più di un'ora e mezza. La partita è inevitabilmente senza storia, e lo raccontano, oltre che il tempo di gioco, i parziali dei set: 6-1, 6-1, 6-2 per il numero uno al Mondo, chiamato a difendere tale posizione dall'assalto dello spagnolo.



In avvio, Sinner è praticamente perfetto: vero, sul primo game in cui è in battuta va ai vantaggi, ma per il resto domina e sale rapidamente sul 5-0, trasformato poi nel 6-1 del primo parziale. La situazione non è tanto diversa nel secondo: subito 2-0, poi quattro giochi di fila per un altro 6-1, per un totale di cinque break su sette turni in battuta del ceco. Lo scenario non cambia nel terzo, anche se arriva un piccolo colpo di scena: sul 4-2, Kopriva si porta sul 15-40, procurandosi le prime due palle break. Sinner, però, non solo le annulla, ma al game successivo chiude i conti andando sul 6-1, 6-1, 6-2.