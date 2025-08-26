Logo SportMediaset
Tennis, US Open: Sinner inizia travolgendo Kopriva, è al secondo turno

L'altoatesino rifila un netto 6-1, 6-1, 6-2 al ceco: sfiderà Popyrin o Ruusuvuori

26 Ago 2025 - 21:02
1 di 18
© IPA
© IPA
© IPA

© IPA

© IPA

Jannik Sinner debutta nel migliore dei modi agli US Open 2025: con una convincente e netta vittoria sul ceco Kopriva. In appena un'ora e 38 minuti di gioco, il numero uno al mondo si impone sul ceco, battuto con il punteggio di 6-1, 6-1, 6-2 al termine di un match senza storia, in cui l'altoatesino concede solo due palle break senza mai perdere il servizio. Adesso, se la vedrà con l'australiano Popyrin o il finlandese Ruusuvuori.

Non si tratta di certo del test migliore per capire il suo stato di forma, ma Jannik Sinner ottiene comunque ottime indicazioni dal suo primo match agli US Open. Otto giorni dopo il ritiro contro Alcaraz a Cincinnati, l'altoatesino batte nettamente Vit Kopriva, numero 89 al Mondo, concedendo solo due palle break e vincendo in poco più di un'ora e mezza. La partita è inevitabilmente senza storia, e lo raccontano, oltre che il tempo di gioco, i parziali dei set: 6-1, 6-1, 6-2 per il numero uno al Mondo, chiamato a difendere tale posizione dall'assalto dello spagnolo.

In avvio, Sinner è praticamente perfetto: vero, sul primo game in cui è in battuta va ai vantaggi, ma per il resto domina e sale rapidamente sul 5-0, trasformato poi nel 6-1 del primo parziale. La situazione non è tanto diversa nel secondo: subito 2-0, poi quattro giochi di fila per un altro 6-1, per un totale di cinque break su sette turni in battuta del ceco. Lo scenario non cambia nel terzo, anche se arriva un piccolo colpo di scena: sul 4-2, Kopriva si porta sul 15-40, procurandosi le prime due palle break. Sinner, però, non solo le annulla, ma al game successivo chiude i conti andando sul 6-1, 6-1, 6-2. 

"È stato bello tornare qui. È l'ultimo grande Slam dell'anno e l'atmosfera è bellissima. Grazie a tutti per essere venuti e per averci sostenuto. - ha dichiarato l'altoatesino alla fine del match -. Sono contento di stare di nuovo bene. Ho fatto il possibile per essere al meglio della condizione, ora vedremo cosa succederà".

"La vittoria dell'anno scorso è un bellissimo ricordo, ma ogni anno è diverso. Si arriva sperando di iniziare il torneo al meglio, cosa che ho fatto - ha aggiunto -. Sono felice di essere tornato e competere qui con i più forti del mondo". 

Jannik: "Sono contento di stare di nuovo bene, ora vedremo cosa succederà"

us open
2025
sinner
primo turno

