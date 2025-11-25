Flavio Cobolli festeggia il trionfo in Coppa Davis: "Mio nonno me l'ha rubata, con Munar ho temuto la figuraccia"

Questa vittoria ha dimostrato inoltre che l'Italia è anche altro oltre a Jannik Sinner, un successo che ci consegna un movimento profondo e in salute, che nei prossimi anni possa contare su tanti interpreti, pronti a seguire il solco lasciato dal 24enne di Sesto Pusteria: "Jannik è imprescindibile, in ogni cosa che fa. Non so cosa ci sia scattato dentro a Bologna. Una convinzione che è maturata strada facendo. In allenamento non giocavo per niente bene: non ho vinto un set. Eppure, giorno dopo giorno, cresceva una sensazione forte, come se fossimo diventati invincibili - ha raccontato Cobolli-. Ognuno ha avuto il suo ruolo: Sonego non si è perso un quindici, nemmeno per andare in bagno, Vavassori e Bolelli facevano un tifo sfegatato, io sostenevo Matteo, Matteo dopo aver giocato correva da me. È stato un lavoro pazzesco, nel quale ciascuno ha fatto la sua parte fondamentale".