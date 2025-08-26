Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Tennis
TENNIS

Us Open, Sinner: "Sono contento di stare di nuovo bene"

"Ho fatto il possibile per essere al meglio della condizione, ora vedremo cosa succederà"

26 Ago 2025 - 21:10
1 di 18
© IPA
© IPA
© IPA

© IPA

© IPA

Jannik Sinner ha iniziato alla grande gli Us Open 2025 travolgendo Vit Kopriva al primo turno in poco più di un'ora e mezza. Un risultato che spazza via tutti i dubbi sulle condizioni del campione azzurro dopo il ritiro a Cincinnati in finale contro Carlos Alcaraz. "E' stato bello tornare qui. E' l'ultimo grande Slam dell'anno e l'atmosfera è bellissima. Grazie a tutti per essere venuti e per averci sostenuto. - ha dichiarato l'altoatesino alla fine del match -. Sono contento di stare di nuovo bene. Ho fatto il possibile per essere al meglio della condizione, ora vedremo cosa succederà".

Leggi anche

Sinner in scioltezza al secondo turno, distrutto Kopriva in meno di due ore

"La vittoria dell'anno scorso è un bellissimo ricordo, ma ogni anno è diverso. Si arriva sperando di iniziare il torneo al meglio, cosa che ho fatto - ha aggiunto -. Sono felice di essere tornato e competere qui con i più forti del mondo". "La mano? Non c'è da preoccuparsi. Volevo solo proteggerla da una vescica. E' tutto normale - ha proseguito Jannik parlando di un piccolo problema avuto durante la partita con un tape a un dito -. Oggi la partita è stata molto positiva. Ci sono cose da migliorare per andare avanti in questo torneo, ma sono molto contento". "Ho chiesto un campo a Vagnozzi per giocare ancora un po', ma mi ha detto di no. E' lui il capo - ha aggiunto -. Le sensazioni in campo a volte magari non sono sempre corrette. Mi fido del mio team. Domani dobbiamo allenarci per avere più ritmo".

us open
sinner

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:53
DICH BRONZETTI DA WIMBLEDON DICH

Bronzetti: "Vorrei vincere almeno un match"

00:57
MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

01:43
tennis

Musetti e Cobolli si fanno benedire verso gli Us Open 2025

05:00
DICH BINAGHI SU ATP FINALS 17/7 DICH

Binaghi: "Difficile pensare di poter fare meglio le Finals di Torino. Abbiamo vinto tutto, ma non mollo"

02:01
DICH JANNIK SINNER POST WIMBLEDON 13/7 DICH

Sinner: "Che emozione vedere i miei genitori e il mio team sul centrale"

01:24
DICH SANTOPADRE SU SINNER DICH

Santopadre: "Ha saputo reagire alla sconfitta di Parigi mentalmente e tatticamente"

01:04
DICH LORENZI SU SINNER DICH

Paolo Lorenzi: "L'inizio del secondo set è stata la chiave della partita per Sinner"

00:26
DICH CANE' SU SINNER 13/7 DICH

Canè: "Alla grande, cancellate le paure del Roland Garros"

01:55
DICH VAGNOZZI SU SINNER 13/7 DICH

Vagnozzi: "Serata speciale, è la prima volta che ho pianto nel box..."

01:11
DICH BINAGHI SU POLEMICHE 13/7 DICH

Binaghi: "Successo da gestire, se ci lasciano lavorare. Non tutti intorno sono contenti, ci sono invidie"

01:20
DICH BINAGHI SU TENNISTI ITALIANI 13/7 DICH

Binaghi: "Un grazie a Fognini, ora dobbiamo recuperare al più presto Berrettini"

00:59
DICH COBOLLI SU SINNER DICH

Cobolli su Sinner: "Orgogliosi di quello che sta facendo, è stato grande"

02:32
DICH BINAGHI SU SINNER 13/7 DICH

Binaghi su Sinner: "Coronamento di un ciclo, siamo in un'altra dimensione"

02:32
OTO SONEGO A WIMBLEDON 29/6 DICH

Sonego: "Qui ho bellissimi ricordi, arrivo carico e motivato"

04:00
DICH BERRETTINI DA WIMBLEDON 29/6 DICH

Berrettini: "Wimbledon speciale, quando sto bene posso combattere con tutti"

00:53
DICH BRONZETTI DA WIMBLEDON DICH

Bronzetti: "Vorrei vincere almeno un match"

I più visti di Tennis

Maria incanta ancora: Sharapova entra nella Tennis Hall of Fame

MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

Us Open 2025: Musetti, Cobolli e Alcaraz si fanno benedire da don Luigi Portarulo

Djokovic vince agli US Open ma a fare notizia è il suo look bizzarro FOTO

Alcaraz, il nuovo look è subito virale: Carlitos si presenta completamente rasato

Alcaraz avanza senza problemi, battuto Opelka. Cobolli vince il derby italiano

Notizie del giorno
Vedi tutti
21:12
Us Open 2025, le foto di Sinner-Kopriva
21:10
Jannik: "Sono contento di stare di nuovo bene, ora vedremo cosa succederà"
21:10
Juve, Bissouma si allontana: c'è il Galatasaray in pressing
21:09
La Ondatel Virtus Matera avvia la nuova stagione sportiva
21:02
Sinner in scioltezza al secondo turno, distrutto Kopriva in meno di due ore