Us Open, Sinner: "Sono contento di stare di nuovo bene"

"La vittoria dell'anno scorso è un bellissimo ricordo, ma ogni anno è diverso. Si arriva sperando di iniziare il torneo al meglio, cosa che ho fatto - ha aggiunto -. Sono felice di essere tornato e competere qui con i più forti del mondo". "La mano? Non c'è da preoccuparsi. Volevo solo proteggerla da una vescica. E' tutto normale - ha proseguito Jannik parlando di un piccolo problema avuto durante la partita con un tape a un dito -. Oggi la partita è stata molto positiva. Ci sono cose da migliorare per andare avanti in questo torneo, ma sono molto contento". "Ho chiesto un campo a Vagnozzi per giocare ancora un po', ma mi ha detto di no. E' lui il capo - ha aggiunto -. Le sensazioni in campo a volte magari non sono sempre corrette. Mi fido del mio team. Domani dobbiamo allenarci per avere più ritmo".