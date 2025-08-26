Us Open, Sinner: "Sono contento di stare di nuovo bene"

© IPA
"Ho fatto il possibile per essere al meglio della condizione, ora vedremo cosa succederà"
Jannik Sinner ha iniziato alla grande gli Us Open 2025 travolgendo Vit Kopriva al primo turno in poco più di un'ora e mezza. Un risultato che spazza via tutti i dubbi sulle condizioni del campione azzurro dopo il ritiro a Cincinnati in finale contro Carlos Alcaraz. "E' stato bello tornare qui. E' l'ultimo grande Slam dell'anno e l'atmosfera è bellissima. Grazie a tutti per essere venuti e per averci sostenuto. - ha dichiarato l'altoatesino alla fine del match -. Sono contento di stare di nuovo bene. Ho fatto il possibile per essere al meglio della condizione, ora vedremo cosa succederà".
"La vittoria dell'anno scorso è un bellissimo ricordo, ma ogni anno è diverso. Si arriva sperando di iniziare il torneo al meglio, cosa che ho fatto - ha aggiunto -. Sono felice di essere tornato e competere qui con i più forti del mondo". "La mano? Non c'è da preoccuparsi. Volevo solo proteggerla da una vescica. E' tutto normale - ha proseguito Jannik parlando di un piccolo problema avuto durante la partita con un tape a un dito -. Oggi la partita è stata molto positiva. Ci sono cose da migliorare per andare avanti in questo torneo, ma sono molto contento". "Ho chiesto un campo a Vagnozzi per giocare ancora un po', ma mi ha detto di no. E' lui il capo - ha aggiunto -. Le sensazioni in campo a volte magari non sono sempre corrette. Mi fido del mio team. Domani dobbiamo allenarci per avere più ritmo".
