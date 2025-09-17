Logo SportMediaset
Townsend fa parlare di sé anche in Cina: critica il cibo e scoppia la polemica, poi arrivano le scuse

L'americana era stata protagonista poche settimane fa allo US Open di una lite accesa con Jelena Ostapenko

17 Set 2025 - 11:22

Non proprio un periodo tranquillo per la tennista americana Taylor Townsend, che nelle ultime ore è tornata al centro delle polemiche per dei post offensivi nei confronti del cibo in Cina, dove la sua nazionale sta disputando la Billie Jean King Cup.

La tennista numero 116 della classifica Wta ha condiviso, tramite i profili social, il suo pensiero su alcune pietanze servite in un buffet a Shenzen: "È una follia, tartaruga e rana toro sono selvaggi, queste persone stanno davvero uccidendo queste rane? Non sono quelle che provocano verruche e roba del genere?". Il commento, fortemente critico, della Townsend è diventato ben presto virale, arrivando agli occhi e alle orecchie di 50 milioni di persone, con tanto di hashtag: "Tennista americana insulta pubblicamente il cibo cinese". Tantissime le critiche e gli insulti, anche a sfondo razzista, ricevuti dall'atleta americana, che poche ore dopo è tornata sui suoi passi: "Voglio scusarmi pubblicamente. In Cina ho vissuto un'esperienza straordinaria , non ci sono scuse, migliorerò".

Poche settimane fa, la stessa Taylor Townsend era stata al centro di polemiche e discussioni per una lite avvenuta con l'avversaria Jelena Ostapenko al termine del secondo turno dello Us Open: la tennista lettone l'aveva definita "maleducata e irrispettosa" per alcuni atteggiamenti tenuti nel corso del match. Il diverbio aveva fatto il giro del web e la tennista americana si era difesa definendo la Ostapenko "un'atleta che non sa perdere".

