Townsend fa parlare di sé anche in Cina: critica il cibo e scoppia la polemica, poi arrivano le scuse

La tennista numero 116 della classifica Wta ha condiviso, tramite i profili social, il suo pensiero su alcune pietanze servite in un buffet a Shenzen: "È una follia, tartaruga e rana toro sono selvaggi, queste persone stanno davvero uccidendo queste rane? Non sono quelle che provocano verruche e roba del genere?". Il commento, fortemente critico, della Townsend è diventato ben presto virale, arrivando agli occhi e alle orecchie di 50 milioni di persone, con tanto di hashtag: "Tennista americana insulta pubblicamente il cibo cinese". Tantissime le critiche e gli insulti, anche a sfondo razzista, ricevuti dall'atleta americana, che poche ore dopo è tornata sui suoi passi: "Voglio scusarmi pubblicamente. In Cina ho vissuto un'esperienza straordinaria , non ci sono scuse, migliorerò".