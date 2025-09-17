Logo SportMediaset
LE PAROLE

Galliani a San Siro per Milan-Bologna: "In tribuna solo come un tifoso"

L'ex ad rossonero si gode le giocate di Modric: "Vale il prezzo del biglietto"

17 Set 2025 - 13:12

"Nessun ritorno, resto soltanto un tifoso del Milan". Così Adriano Galliani, in esclusiva all'AGI, ha commentato le voci sul suo possibile rientro in rossonero dopo la sua presenza a San Siro. "Con Berlusconi abbiamo venduto il Milan nel 2017, sono passati otto anni. Io, compatibilmente con le partite del Monza, ho sempre continuato a vedere il Milan", ha precisato l'ex amministratore delegato.

Galliani ha poi speso parole di ammirazione per Luka Modric: "E' un fuoriclasse, ero seduto vicino al nostro ct Gattuso e ad altri ex nostri giocatori rossoneri ed ho detto loro che è un professore alla Pirlo, uno di quei giocatori che valgono da soli il prezzo del biglietto", ha concluso.

