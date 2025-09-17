Galliani a San Siro per Milan-Bologna: "In tribuna solo come un tifoso"

Serie A, Modric e gli altri: tutti gli ultra quarantenni in gol nel campionato italiano
"Nessun ritorno, resto soltanto un tifoso del Milan". Così Adriano Galliani, in esclusiva all'AGI, ha commentato le voci sul suo possibile rientro in rossonero dopo la sua presenza a San Siro. "Con Berlusconi abbiamo venduto il Milan nel 2017, sono passati otto anni. Io, compatibilmente con le partite del Monza, ho sempre continuato a vedere il Milan", ha precisato l'ex amministratore delegato.
Galliani ha poi speso parole di ammirazione per Luka Modric: "E' un fuoriclasse, ero seduto vicino al nostro ct Gattuso e ad altri ex nostri giocatori rossoneri ed ho detto loro che è un professore alla Pirlo, uno di quei giocatori che valgono da soli il prezzo del biglietto", ha concluso.
