Coppa Davis, colpo della Repubblica Ceca: Usa eliminati a sorpresa

Jiri Lehecka, numero 16 del mondo, ha battuto Frances Tiafoe (n.29) e Taylor Fritz (n.5), il quale ha invece avuto la meglio su Jakub Mensik mentre nel doppio Krajicek e Ram si erano imposti sulla coppia formata da Machac e Mensik. E' stato quest'ultimo, nel match decisivo, a regalare la finale ai suoi battendo Tiafoe per 6-1, 6-4. Finora, anche Germania, Argentina, Austria e Francia si sono qualificate per la finale a otto squadre che si giocherà in casa della squadra campione in carica, l'Italia.