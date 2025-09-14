Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Tennis
TENNIS

Coppa Davis, colpo della Repubblica Ceca: Usa eliminati a sorpresa

Anche i cechi saranno a Bologna a novembre per le Final 8

14 Set 2025 - 11:11

La Repubblica Ceca ha sconfitto 3-2 gli Stati Uniti in Florida e si è qualificata per le finali di Coppa Davis, in programma a Bologna il prossimo novembre. Sotto 2-1 a Delray Beach dopo la prima giornata, i cechi hanno vinto gli ultimi due incontri, dando un'altra delusione a una squadra che detiene il record di vittorie nella competizione (32 titoli) ma non vincono dal 2007.

Jiri Lehecka, numero 16 del mondo, ha battuto Frances Tiafoe (n.29) e Taylor Fritz (n.5), il quale ha invece avuto la meglio su Jakub Mensik mentre nel doppio Krajicek e Ram si erano imposti sulla coppia formata da Machac e Mensik. E' stato quest'ultimo, nel match decisivo, a regalare la finale ai suoi battendo Tiafoe per 6-1, 6-4. Finora, anche Germania, Argentina, Austria e Francia si sono qualificate per la finale a otto squadre che si giocherà in casa della squadra campione in carica, l'Italia.

coppa davis

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:53
DICH BRONZETTI DA WIMBLEDON DICH

Bronzetti: "Vorrei vincere almeno un match"

00:57
MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

01:43
tennis

Musetti e Cobolli si fanno benedire verso gli Us Open 2025

05:00
DICH BINAGHI SU ATP FINALS 17/7 DICH

Binaghi: "Difficile pensare di poter fare meglio le Finals di Torino. Abbiamo vinto tutto, ma non mollo"

02:01
DICH JANNIK SINNER POST WIMBLEDON 13/7 DICH

Sinner: "Che emozione vedere i miei genitori e il mio team sul centrale"

01:24
DICH SANTOPADRE SU SINNER DICH

Santopadre: "Ha saputo reagire alla sconfitta di Parigi mentalmente e tatticamente"

01:04
DICH LORENZI SU SINNER DICH

Paolo Lorenzi: "L'inizio del secondo set è stata la chiave della partita per Sinner"

00:26
DICH CANE' SU SINNER 13/7 DICH

Canè: "Alla grande, cancellate le paure del Roland Garros"

01:55
DICH VAGNOZZI SU SINNER 13/7 DICH

Vagnozzi: "Serata speciale, è la prima volta che ho pianto nel box..."

01:11
DICH BINAGHI SU POLEMICHE 13/7 DICH

Binaghi: "Successo da gestire, se ci lasciano lavorare. Non tutti intorno sono contenti, ci sono invidie"

01:20
DICH BINAGHI SU TENNISTI ITALIANI 13/7 DICH

Binaghi: "Un grazie a Fognini, ora dobbiamo recuperare al più presto Berrettini"

00:59
DICH COBOLLI SU SINNER DICH

Cobolli su Sinner: "Orgogliosi di quello che sta facendo, è stato grande"

02:32
DICH BINAGHI SU SINNER 13/7 DICH

Binaghi su Sinner: "Coronamento di un ciclo, siamo in un'altra dimensione"

02:32
OTO SONEGO A WIMBLEDON 29/6 DICH

Sonego: "Qui ho bellissimi ricordi, arrivo carico e motivato"

04:00
DICH BERRETTINI DA WIMBLEDON 29/6 DICH

Berrettini: "Wimbledon speciale, quando sto bene posso combattere con tutti"

00:53
DICH BRONZETTI DA WIMBLEDON DICH

Bronzetti: "Vorrei vincere almeno un match"

I più visti di Tennis

Djokovic rompe con la Serbia: si trasferirà in Grecia

Promessa mantenuta: dopo gli Us Open Alcaraz entra nella "blonde era"

La ex di Sinner: "Rune mi avrà scritto dieci volte... è un po' disperato, lo fa con tutte"

Sinner torna in campo dopo gli US Open: primi allenamenti a Montecarlo

La maledizione di Drake si è abbattuta anche su Sinner: Jannik va ko e 300 mila dollari in fumo

Sinner 'beccato'! Il nuovo sfondo del cellulare scatena il web

Notizie del giorno
Vedi tutti
14:03
Roma-Torino, le immagini del primo lunch match stagionale
14:02
Tamberi eliminato con 2,16 nelle qualifiche dell'alto mondiale di Tokyo
Cosmi: "Ecco cosa ho pensato sulla risata di Thuram"
13:59
Cosmi: "Ecco cosa ho pensato sulla risata di Thuram"
Matteo Franzoso
13:57
Franzoso resta in coma farmacologico, i genitori volano in Cile riportando un trauma cranico
Cosmi: "L'Inter è malata dallo scorso anno"
13:57
Cosmi: "L'Inter è malata dallo scorso anno"