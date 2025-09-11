Moise Kean: il nuovo volto di GUESS JEANS incarna lo stile italiano tra sport, musica e moda

"Marchio iconico” - Lo stesso Kean si è detto "davvero entusiasta" di lavorare con GUESS JEANS per la sua prima campagna. "È un marchio iconico che da sempre fa parte della cultura street e della moda - ha spiegato -. Lo stile è sempre stato per me un modo per mostrare chi sono fuori dal campo. Mi è piaciuto molto lavorare con GUESS JEANS per questa campagna, che parla di fiducia in sé stessi, di distinguersi e di fare le cose a modo proprio".