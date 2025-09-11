Moise Kean: il nuovo volto di GUESS JEANS incarna lo stile italiano tra sport, musica e moda
L’attaccante della Fiorentina e della Nazionale azzurra, protagonista della campagna dell'iconico brand di denim, rappresenta al meglio il perfetto mix tra cultura e stile che caratterizza la nuova generazione
Moise Kean, attaccante della Fiorentina e della Nazionale italiana, è il protagonista della nuova campagna GUESS JEANS. Tra calcio, musica e stile, il bomber azzurro incarna al meglio lo spirito di resilienza, individualità e progresso culturale che caratterizza la nuova generazione. Kean entra così a far parte di un "roster" di icone internazionali del calibro di Tony Effe, Zico e del "collega" del Real Madrid Trent Alexander-Arnold.
Da stella del calcio a icona di musica e moda - Attualmente in forza alla Fiorentina, Kean è reduce da una stagione fantastica con la maglia viola con 19 reti nel solo campionato, 25 tra tutte le competizioni. Prestazioni che gli hanno permesso di diventare anche il centravanti titolare della Nazionale. Il calcio non è però l'unica passione di Kean: nel 2024 ha fatto, infatti, il suo esordio nell'universo musicale pubblicando il suo primo album rap "Chosen", con lo pseudonimo "KMB". E ora, grazie a GUESS JEANS, il centravanti azzurro è sbarcato nel mondo della moda con la prima campagna pubblicitaria per il rinomato marchio californiano di abbigliamento denim.
Il legame tra stile contemporaneo e sport - Come spiegato da Nicolai Marciano, Chief New Business Development Officer, "la scelta di Kean come volto della campagna GUESS JEANS rafforza il nostro impegno nel celebrare la potente sinergia tra sport, cultura e moda. Moise rappresenta la determinazione, l'ambizione e la modernità di una generazione globale, incarnando al contempo il ricco patrimonio e lo spirito dinamico dell'Italia, uno dei nostri mercati più importanti. Questa partnership non solo mette in evidenza il ruolo in evoluzione degli atleti come icone culturali, ma rafforza anche il profondo legame tra lo stile contemporaneo e l'influenza dello sport nel tessuto culturale italiano e globale".
"Marchio iconico” - Lo stesso Kean si è detto "davvero entusiasta" di lavorare con GUESS JEANS per la sua prima campagna. "È un marchio iconico che da sempre fa parte della cultura street e della moda - ha spiegato -. Lo stile è sempre stato per me un modo per mostrare chi sono fuori dal campo. Mi è piaciuto molto lavorare con GUESS JEANS per questa campagna, che parla di fiducia in sé stessi, di distinguersi e di fare le cose a modo proprio".
Kean prende vita nella campagna GUESS JEANS attraverso l’obiettivo di Bogdan "chilldays" Plakov, fotografo bulgaro di base a Milano, celebre per il suo lavoro tra moda e musica. L'approccio di Plakov, che fonde minimalismo visivo e cultura di strada con un'estetica emotiva e cinematografica, si sposa perfettamente con l'immagine del brand, creando scatti che catturano l'essenza moderna e urbana.
Per il suo debutto nella moda, Kean è stato immortalato in un set essenziale, con lo styling curato dal consulente d'immagine Louis Battistelli. Indossa capi distintivi di GUESS JEANS, come la giacca Sherpa Trucker Jacket in denim vintage e jeans bootcut dal taglio morbido in lavaggio scuro effetto consumato, abbinati alla giacca Cropped Trucker Jacket e ai jeans G20 Super Baggy GUESS JEANS in jacquard indaco a righe, che esaltano il suo stile autentico e contemporaneo.
