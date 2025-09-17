Torino, occhi sul giovane Conti

Il Torino è sulle tracce di Francesco Conti, centrocampista classe 2004 della Sampdoria. Il ds dei granata Davide Vagnati era presente a Genova in occasione di Sampdoria-Cesena per osservare dal vivo il giovane talento blucerchiato. Conti si è messo in mostra nelle scorse stagioni con le maglie di Sestri Levante e Rimini, prima di approdare a Genova, sponda Samp. Non solo il Torino interessato: anche altri club di Serie A come Bologna e Atalanta hanno i fari puntati sul classe 2004 e fiutano l'affare a gennaio o a giugno, mese in cui scadrà il contratto di Conti alla Sampdoria.