Tennis
GOSSIP SOTTORETE

La ex di Sinner: "Rune mi avrà scritto dieci volte... è un po' disperato, lo fa con tutte"

Anna Kalinskaya sulle "avances" del danese: "Ho l'impressione che abbia una altissima considerazione di sé o forse fa queste cose senza pensarci troppo"

09 Set 2025 - 21:25
Dopo Veronika Kudermetova, è toccato ad Anna Kalinskaya sfoderare un clamoroso "due di picche" a Holger Rune. La ex fidanzata di Jannik Sinner ha raccontato infatti di aver respinto le "avances" insistite del tennista danese. "Prima ricevevo più inviti a uscire, forse perché avevo qualche anno in meno. Comunque ultimamente uno mi ha scritto dieci volte prima di arrendersi… - ha svelato la russa al podcast First and Red con la giornalista Anna Chakvedtadze -. Sì, è ancora Rune. Sta mandando messaggi a tutte: a me ne ha inviati una decina, poi è sparito".

"Ho l’impressione che abbia una altissima considerazione di sé, o forse fa queste cose senza pensarci troppo. O, più semplicemente, è solo un po' disperato - ha aggiunto la 26enne che nel 2024 baciava appassionatamente Sinner dopo la conquista degli Us Open -. Ma ma devo dire che non è l'unico così...". 

Sinner, dopo il trionfo arriva il bacio pubblico alla sua Anna

Stoccate che non sono passate inosservate e che fanno il paio con la "rasoiata" rifilata questa estate dalla Kudermetova sempre a Rune e al suo pressing particolarmente insistente. "Guarda su Instagram… ho un marito", aveva risposto la tennista 28enne ai tanti messaggi del danese rispedendo al mittente le "avances" del collega al centro di tanti gossip nel circuito.

Veronika Kudermetova risponde alle avances di Holger Rune: "Guarda sui social, ho un marito"

