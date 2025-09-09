La ex di Sinner: "Rune mi avrà scritto dieci volte... è un po' disperato, lo fa con tutte"

Dopo Veronika Kudermetova, è toccato ad Anna Kalinskaya sfoderare un clamoroso "due di picche" a Holger Rune. La ex fidanzata di Jannik Sinner ha raccontato infatti di aver respinto le "avances" insistite del tennista danese. "Prima ricevevo più inviti a uscire, forse perché avevo qualche anno in meno. Comunque ultimamente uno mi ha scritto dieci volte prima di arrendersi… - ha svelato la russa al podcast First and Red con la giornalista Anna Chakvedtadze -. Sì, è ancora Rune. Sta mandando messaggi a tutte: a me ne ha inviati una decina, poi è sparito".