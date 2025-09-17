Logo SportMediaset
Calcio
SERIE A

Designazioni: Sozza arbitra il derby di Roma, Udinese-Milan a Doveri e Inter-Sassuolo a Marinelli

La Lega Serie A ha ufficializzato le designazioni per la quarta giornata di campionato

17 Set 2025 - 13:04
© IPA

© IPA

Sono ufficiali le designazioni arbitrali per la quarta giornata di campionato. Simone Sozza arbitrerà il derby di Roma: una conferma per il fischietto milanese che aveva diretto anche l'ultima stracittadina romana lo scorso aprile, finita in parità. Con lui, Ayroldi quarto uomo e Di Paolo al Var. Napoli-Pisa affidata a Crezzini, Inter-Sassuolo a Marinelli e Verona-Juventus a Rapuano.

LE DESIGNAZIONI

LECCE – CAGLIARI    Venerdì 19/09 h. 20.45

ZUFFERLI

DI GIOIA – YOSHIKAWA

IV:      TREMOLADA

VAR:     GARIGLIO

AVAR:      SERRA

BOLOGNA – GENOA    Sabato 20/09 h. 15.00

COLLU

MORO – LUCIANI

IV:      J.L. SACCHI

VAR:     MAGGIONI

AVAR:      CHIFFI

H. VERONA – JUVENTUS     Sabato 20/09 h. 18.00

RAPUANO

DEI GIUDICI – BAHRI

IV:       CALZAVARA

VAR:      AURELIANO

AVAR:       MASSA

UDINESE – MILAN    Sabato 20/09 h. 20.45

DOVERI

CECCONI – SCATRAGLI

IV:     DI MARCO

VAR:     MERAVIGLIA

AVAR:     MARESCA

LAZIO – ROMA     h. 12.30

SOZZA

BACCINI – VECCHI

IV:      AYROLDI

VAR:     DI PAOLO

AVAR:    MASSA

TORINO – ATALANTA      h. 15.00

COLOMBO

ZINGARELLI – BIANCHINI

IV:     ARENA

VAR:     GUIDA

AVAR:      MARESCA

CREMONESE – PARMA     h. 15.00

LA PENNA

ROSSI M. – ROSSI C.

IV:     ALLEGRETTA

VAR:     MARINI

AVAR:     NASCA

FIORENTINA – COMO     h. 18.00

BONACINA

CAPALDO – POLITI

IV:     FELICIANI

VAR:     GHERSINI

AVAR:       AURELIANO

INTER – SASSUOLO     h. 20.45

MARINELLI

MONDIN – ROSSI L.

IV:       PERRI

VAR:      PEZZUTO

AVAR:      CHIFFI

NAPOLI – PISA    Lunedì 22/09 h. 20.45

CREZZINI

COSTANZO – MASTRODONATO

IV:     MANGANIELLO

VAR:    MAZZOLENI

AVAR:      GIUA

serie a
derby
inter
milan
juve

