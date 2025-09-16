Logo SportMediaset
Fedez attacca Sinner e i social insorgono

Il rapper pubblica un post in cui prende di mira anche il tennista "purosangue italiano con l'accento di Adolf Hitler"

16 Set 2025 - 21:03
© IPA

© IPA

Fedez torna a far parlare di sé. A tre giorni dalla doppia data al Forum di Assago, il rapper pubblica su Instagram un post che sembra voler anticipare un nuovo brano. Alcune barre - ispirate all'attualità più recente - che prendono di mira Elly Schlein, Jannik Sinner, l'assassinio di Charlie Kirk e anche Carlo Acutis, il giovane proclamato santo solo pochi giorni fa. "Ogni volta che scrivo su sta base mi viene da mandare affanculo EsseMagazine, quindi prima di iniziare una cosa importante... vaffanculo ad EsseMagazine. Ieri una femminista che combatte il Revenge Porn mi ha mandato un video di De Martino sull'Iphone. La polizia postale non le farà una sega. Qui scatta l'arresto solo per una sega. Hanno fatto santo un 15enne il suo miracolo giocare alla PlayStation senza dire bestemmie. Hanno sparato ad un antiabortista americano. OH TRANQUILLI RAGA IL PAPA È ANCORA IN VATICANO! Avete sentito cos'ha detto Elly Schlein? 'lo condanno Israele ma ho tanti amici ebrei'. L'italiano ha un nuovo idolo si chiama Jannik Sinner Purosangue italiano con l'accento di Adolf Hitler".

© instagram

© instagram

LA RISPOSTA DEI SOCIAL
Da "Fedez lo preferisco muto" a "Cosa non si dice per un grammo di visibilità", fino a considerazioni più pesanti ed a valanghe di offese irripetibili. La voce dei social si è presto alzata a condannare il rapper milanese e in difesa di Jannik Sinner, citato in un singolo di prossima uscita secondo un'anticipazione pubblicata su Instagram. "L'italiano ha un nuovo idolo si chiama Jannik Sinner Purosangue italiano con l'accento di Adolf Hitler", è la barra dedicata al campione altotesino, finito nel mirino del cantante in compagnia di Elly Schlein e Carlo Acutis. Nella valanga di post, non manca qualche tocco di ironia - "'Ma Roger?' Nooo Jannik, non Federer. Si chiama Fedez! Ah... e gioca bene? Vabbe' Jannik, fa lo stesso" -, ma la gran parte attacca direttamente l'artista, accusato di cercare facile pubblicità e attenzione tirando in ballo Sinner e offendendo al contempo tanti italiani, e non solo. "Ha scritto robe rivoltanti. E non è nemmeno la peggiore. Cosa non si fa per un po' di celebrità", si può leggere, opppure "In una frase sola insulta sudtirolesi, italiani, austriaci e tedeschi. Complimenti".

"Chiariamo: Hitler non aveva accenti, era proprio austriaco. Sinner è italiano, e parla più lingue", viene anche sottolineato. Inevitabili anche raffronti tra il talento del numero 1 del tennis mondiale e quello del cantante, che ne esce piuttosto malconcio. Ci sono anche dei consigli: "Sinner dovrebbe querelarlo e con i soldi del risarcimento costruire campi da tennis per bambini a spese di quel c...". 

sinner
fedez

