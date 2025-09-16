Fedez attacca Sinner e i social insorgono

LA RISPOSTA DEI SOCIAL

Da "Fedez lo preferisco muto" a "Cosa non si dice per un grammo di visibilità", fino a considerazioni più pesanti ed a valanghe di offese irripetibili. La voce dei social si è presto alzata a condannare il rapper milanese e in difesa di Jannik Sinner, citato in un singolo di prossima uscita secondo un'anticipazione pubblicata su Instagram. "L'italiano ha un nuovo idolo si chiama Jannik Sinner Purosangue italiano con l'accento di Adolf Hitler", è la barra dedicata al campione altotesino, finito nel mirino del cantante in compagnia di Elly Schlein e Carlo Acutis. Nella valanga di post, non manca qualche tocco di ironia - "'Ma Roger?' Nooo Jannik, non Federer. Si chiama Fedez! Ah... e gioca bene? Vabbe' Jannik, fa lo stesso" -, ma la gran parte attacca direttamente l'artista, accusato di cercare facile pubblicità e attenzione tirando in ballo Sinner e offendendo al contempo tanti italiani, e non solo. "Ha scritto robe rivoltanti. E non è nemmeno la peggiore. Cosa non si fa per un po' di celebrità", si può leggere, opppure "In una frase sola insulta sudtirolesi, italiani, austriaci e tedeschi. Complimenti".