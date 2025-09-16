Logo SportMediaset
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Tennis, Billie Jean King Cup: Paolini-Cocciaretto col brivido, l'Italia è in semifinale

Le azzurre vincono entrambi i match contro la Cina in rimonta, nel terzo set, e passano il turno

16 Set 2025 - 17:42
Due partite-thrilling consegnano all'Italia le semifinali della Billie Jean King Cup, massima competizione per nazionali al femminile. A Shenzhen, le azzurre battono la Cina col punteggio di 2-0, non senza difficoltà. Sia Jasmine Paolini che Elisabetta Cocciaretto, infatti, vincono i loro match in rimonta, dopo aver perso il primo set e rischiato grosso nel secondo parziale: sconfitte Wang Xinyu (4-6, 7-6, 6-4) e Yue Yuan (4-6, 7-5, 7-5). 

COCCIARETTO-YUAN

Il primo punto all'Italia lo dà Elisabetta Cocciaretto, che con una serie di rimonte batte 4-6, 7-5, 7-5 Yue Yuan. La cinese si prende il primo set con il punteggio di 6-4 poi ha clamorosamente ben due occasioni di servire per il match, dato che si porta sul 5-2, ma l'azzurra è splendida e con due break di fila e mette tutto in parità. La situazione sembra ancora più critica nel terzo set, visto che Yuan sale subito sul 4-0 e il match pare chiuso. Ma ancora una volta, la numero 91 al Mondo rimonta la 102, e di nuovo da 2-5: cinque game di fila, punteggio finale 4-6, 7-5, 7-5. Per due volte spalle al muro, Elisabetta Cocciaretto vince una maratona di quasi tre ore e porta le campionesse in carica sull'1-0.

PAOLINI-WANG

Match al cardiopalma anche quello tra Jasmine Paolini e Wang Xinyu, che si chiude dopo 2h50' di gioco: 4-6, 7-6, 6-4 il punteggio che vale la vittoria per 2-0 alle azzurre e le semifinali, evitando il match di doppio. Nel primo parziale Wang dà tutto, mentre Paolini è molto contratta ed entra in una spirale di errori e scarsa fiducia nei propri mezzi: nasce così il 6-4 della cinese, che sogna di chiudere i giochi nel secondo parziale. Quest'ultima infatti sembra decisamente averne di più, sia a livello fisico che mentale, e si porta sul 5-3. Con una rimonta fuori da ogni logica, però, Jasmine Paolini la porta al tiebreak e lo domina: 7-4 per chiudere il set e pareggiare i conti. Anche l'ultimo parziale è un ottovolante d'emozioni, con l'azzurra che vola sul 2-0 e poi si spegne completamente, scivolando sul 4-2. Wang potrebbe chiudere contro una rivale in crisi, ma va in tilt: quattro giochi vinti consecutivamente da una straordinaria Paolini le consentono di chiudere sul 4-6, 7-6, 6-4. L'Italia vola in semifinale nella Billie Jean King Cup, dove sfiderà Ucraina o Spagna.

italia
billie jean king cup
semifinali

