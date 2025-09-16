Tennis, Billie Jean King Cup: Paolini-Cocciaretto col brivido, l'Italia è in semifinale

Match al cardiopalma anche quello tra Jasmine Paolini e Wang Xinyu, che si chiude dopo 2h50' di gioco: 4-6, 7-6, 6-4 il punteggio che vale la vittoria per 2-0 alle azzurre e le semifinali, evitando il match di doppio. Nel primo parziale Wang dà tutto, mentre Paolini è molto contratta ed entra in una spirale di errori e scarsa fiducia nei propri mezzi: nasce così il 6-4 della cinese, che sogna di chiudere i giochi nel secondo parziale. Quest'ultima infatti sembra decisamente averne di più, sia a livello fisico che mentale, e si porta sul 5-3. Con una rimonta fuori da ogni logica, però, Jasmine Paolini la porta al tiebreak e lo domina: 7-4 per chiudere il set e pareggiare i conti. Anche l'ultimo parziale è un ottovolante d'emozioni, con l'azzurra che vola sul 2-0 e poi si spegne completamente, scivolando sul 4-2. Wang potrebbe chiudere contro una rivale in crisi, ma va in tilt: quattro giochi vinti consecutivamente da una straordinaria Paolini le consentono di chiudere sul 4-6, 7-6, 6-4. L'Italia vola in semifinale nella Billie Jean King Cup, dove sfiderà Ucraina o Spagna.