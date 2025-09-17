Adamello Vertical Kilometer: bis di Magnini, vittoria e record per Pozzi

I tre chilometri e 700 metri (per mille metri D+) che da Vione portano a località Tor dei Pagà (a quota 2250), nel comprensorio Pontedilegno-Tonale, sono stati coperti da Magnini in 37 minuti e 19 secondi (solo una quindicina di secondi in più del tempo che gli era valso la vittoria un anno fa). Un crono che gli ha permesso di precedere di oltre un minuto l’irlandese Zak Hanna di New Balance (38 minuti e 27 secondi) e di un minuto e 17 secondi il connazionale Pietro Pellegrini (Skyrunning Adventire ASD). Più staccato il leader della classifica VK Open Championships Aleksei Pagnuev - settimo con il tempo di 540 minuti e 21 secondi - e il suo più diretto inseguitore - il giapponese Suguru Inui - ottavo con 40 minuti e 56 secondi. Il piazzamento di Vione permette a Pagnuev di confermarsi in vetta al ranking, mentre Inui occupa la quarta posizione.