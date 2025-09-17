Atletica Mondiali, Diaz e Dallavalle volano in finale nel triplo maschile dei mondiali a Tokyo

Andy Diaz e Andrea Dallavalle, i due azzurri impegnati nel salto triplo delle qualificazioni mondiali a Tokyo, accedono entrambi alla finale del 19 settembre prossimo con le rispettive misure di 16,94 e 17,08, dove invece non ci sarà lo spagnolo campione olimpico ed europeo nel 2024, Jordan Diaz, che si ritira dopo il primo salto nullo per il riacutizzarsi di un pregresso problema al ginocchio. Se alla vigilia c'erano grandi aspettative per il saltatore italo cubano, in stagione campione europeo e mondiale al coperto oltre che vincitore del trofeo della Diamond League, c'era invece qualche apprensione su Dallavalle, che di fatto non gareggiava per problemi fisici dal bronzo conquistato negli euroindoor di Apeldoorn a marzo, ma il saltatore piacentino ha mostrato subito di essere in ottima condizione riuscendo peraltro anche a risparmiare energie con una sola unica prova, mentre il compagno di nazionale ne ha effettuate due con la prima nulla.