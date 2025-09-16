Tennis: Sinner vs Alcaraz anche in Davis? Prima parola al sorteggio

Sinner vs Alcaraz anche in Coppa Davis? Lo dirà il sorteggio di mercoledì a Bologna, sede delle Final Eight in programma dal 18 al 23 novembre. Oltre all'Italia, che ha vinto le ultime due edizioni, e la Spagna, le altre finaliste sono Germania, Austria, Francia, Belgio, Argentina e Repubblica Ceca: sette squadre europee con l'unica eccezione rappresentata dalla selezione sudamericana. Lo spagnolo, che ha tolto lo scettro di numero uno del mondo all'azzurro dopo il trionfo agli Us Open, non ha partecipato all'incredibile rimonta della sua Nazionale ai danni della Danimarca nei playoff (da 0-2 a 3-2) ma potrebbe raggiungerla appunto a Bologna per l'atto finale arrivando direttamente dalle ATP Finals di Torino. La Spagna è testa di serie per cui eventualmente la sfida contro l'Italia di Volandri potrebbe avvenire solo dalle semifinali. E l'ormai eterna sfida tra Sinner e Alcaraz potrebbe spostarsi per la prima volta sul terreno della Davis, con in palio questa volta l'insalatiera più prestigiosa del mondo.