Tennis, Us Open: la notte del derby, Sinner-Musetti per il pass in semifinale a New York

Per il toscano, quello contro Sinner sarà il secondo derby nel torneo: nei 16mi ha incrociato Cobolli, che si è ritirato mentre era sotto di due set per un infortunio (6-3, 6-2, 2-0 rit.). Jannik e Musetti hanno obiettivi diversi e non compatibili, visto che solo uno passerà il turno stanotte: l'altoatesino ha un titolo e una leadership da difendere, con Alcaraz che fiata sul suo collo, Muso vuole la 3a semifinale Slam dopo Wimbledon (2024) e Roland Garros (2025). Sarebbe il suo primo grande traguardo sul cemento, ma i precedenti non sono a suo favore: doppia sconfitta ad Anversa (2021) e Montecarlo (2023), più un successo per walkover a Barcellona (2023).