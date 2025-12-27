Serie A: tris Como sul Lecce, il Cagliari batte il Torino

Nico Paz è uno dei tre giocatori capaci di segnare più di cinque gol e fornire più di cinque assist in ciascuna delle ultime due stagioni nei cinque principali campionati europei (sei reti, sei assist in quella attuale), assieme a Michael Olise e Lamine Yamal.

Il Como ha vinto sette delle 16 partite affrontate in questo campionato e solo nel 1950/51(otto, 4N 4P) ha fatto meglio dopo lo stesso numero di match in un singolo torneo di Serie A.

Il Como conta sette clean sheet in questo campionato e solo due volte nella sua storia vantava più gare senza reti subite dopo lo stesso numero di incontri in un singolo torneo di Serie A (nove nel 1986/87 e otto nel 1984/85).

Il Como è la squadra che ha segnato più gol grazie ai propri difensori in questa Serie A: sette (due a testa per Kempf e Ramón, uno per Alberto Moreno, Posch e Vojvoda) – nei cinque principali campionati europei in corso solamente Bayer Leverkusen e Chelsea (otto a testa) hanno fatto meglio.

Nessuna squadra nei cinque principali campionati europei ha terminato più partite senza segnare nel 2025 rispetto al Lecce (17, come l’Hellas Verona) – solamente nel 2024 (20) i salentini hanno concluso più incontri senza gol all’attivo in un singolo anno solare nella loro storia nel massimo torneo.

Nico Paz (12 - 6G, 6A) è il giocatore che ha preso parte a più gol in questo campionato di Serie A.

Tra i giocatori che hanno preso parte ad almeno 25 gol dall'inizio della scorsa stagione nei cinque principali campionati europei, solamente Lamine Yamal (36 - classe 2007) è più giovane di Nico Paz (26, 12G 14A - classe 2004).

Dall’inizio della passata stagione, solamente Hakan Çalhanoglu (sei) ha segnato più gol da fuori area in Serie A rispetto a Nico Paz (cinque,come Matias Soulé).

Nico Paz ha segnato sei gol in 16 presenze in questo campionato, lo stesso numero reti realizzato nell’intera scorsa stagione in Serie A (in 35 partite disputate).

Jacobo Ramón (due – gennaio 2005) è uno dei quattro difensori nati dal 2005 in avanti ad aver segnato più di una rete in questa stagione nei cinque principali campionati europei, assieme a Luka Vuskovic, Abdelhamid Ait Boudlal e Davide Bartesaghi.

Tasos Douvikas ha segnato il suo primo gol in trasferta in Serie A al suo centro numero sei nella competizione.

Tra le formazioni contro cui non ha mai perso in Serie A, il Lecce è quella con cui il Como ha disputato più match: sette (6V, 1N); inoltre, più in generale solo contro Fiorentina (11), Bologna e Atalanta (otto ciascuna) i lariani hanno vinto più incontri nel massimo torneo rispetto ai salentini (sei).