Serie A: tris Como sul Lecce, il Cagliari batte il Torino

Serie A, Lecce-Como: il film della partita
L'argentino firma un gol e un assist nel successo per 3-0 dei lariani al Via del Mare. La giocata del baby turco condanna i granata
La 17a giornata della Serie A prosegue con due importanti vittorie in trasferta. Il Cagliari si sblocca e complica le cose al Torino, sconfitto 2-1 all'Olimpico: Prati (46'pt) e Kilicsoy (65') ribaltano la rete iniziale di Vlasic (27').
Dopo due successi interni, invece, il Lecce affonda col Como sulla spinta di Nico Paz: sesto gol e sesto assist per l'argentino, in rete anche Jacobo Ramon e Douvikas. Fabregas vince 3-0 e continua a sognare l'Europa.
Il Como si riprende dopo due ko consecutivi e rilancia l'assalto all'Europa: è 3-0 sul Lecce nel segno di Nico Paz, che sale a sei gol e sei assist. Avvio decisamente squilibrato al Via del Mare, con gli ospiti che comandano il possesso palla e provano a far valere la propria superiorità tecnica. Jesus Rodriguez è il primo a rendersi pericoloso, ma la rete che sblocca il match arriva solo al 20' ed è molto contestata. Nico Paz calcia di potenza, trova la deviazione di Tiago Gabriel e spiazza Falcone, ma l'azione parte da una gomitata del fantasista: Marchetti convalida e non annulla la rete, espulso Di Francesco per proteste. Da qui in poi il Como insegue il bis, con Falcone a salvare su Douvikas (splendida rovesciata) e Moreno, ma si va al riposo sull'1-0.
Nella ripresa Fabregas sostituisce l'ammonito Smolcic, ma parte molto meglio il Lecce. Salentini pericolosi con Gallo e lariani che si difendono, per poi chiudere i giochi al 66'. Ci pensa Jacobo Ramon, in mischia, a siglare il bis e insaccare un pallone vagante. Il Via del Mare si ammutolisce e i cambi offensivi del Lecce hanno l'esito opposto rispetto alle attese, sbilanciando ulteriormente la squadra. Ne approfitta il Como, che dilaga e trova il 3-0 al 75', col filtrante di Nico Paz e la zampata di Douvikas. Il greco troverebbe anche il poker in rovesciata, ma l'arbitro annulla per un precedente offside. Vince dunque 3-0 il Como, che scavalca temporaneamente il Bologna ed è sesto con 27 punti. Si ferma a quota 16 il Lecce, +4 sul Verona terzultimo.
IL TABELLINO
LECCE (4-3-3) - Falcone 5.5; Danilo Veiga 5.5, Siebert 4.5, Tiago Gabriel 5, Gallo 6; Kaba 5.5, Ramadani 5 (45' st Gorter sv), Maleh 5.5 (25' st N'Dri 5.5); Pierotti 5.5 (34' st Alex Sala 5.5), Stulic 5 (25' st Camarda 6), Sottil 6 (34' st Helgason 5.5). A disposizione: Samooja, Penev, Ndaba, Perez, Jean, Kouassi, Kovac. All. Di Francesco.
COMO (4-2-3-1) - Butez 6; Smolcic 5.5 (1' st van der Brempt 6), Jacobo Ramon 7, Diego Carlos 6.5 (33' st Kempf 6), Alberto Moreno 6.5; Perrone 6, Da Cunha 6; Vojvoda 6.5 (39' st Baturina sv), Nico Paz 7.5 (45' st Le Borgne sv), Jesus Rodriguez 6 (33' st Kühn 6); Douvikas 6.5. A disposizione: Vigorito, Cavlina, Alex Valle, Dossena, Caqueret, Sergi Roberto, Posch, Cerri. All. Fabregas.
Arbitro: Marchetti.
Marcatori: 20' Nico Paz (C), 21' st Jacobo Ramon (C), 30' st Douvikas (C).
Ammoniti: Sottil (L), Smolcic (C), Butez (C), Diego Carlos (C), Perrone (C), Ramadani (L).
Note: espulso Di Francesco (all. Lecce) al 21' per proteste.
Il Cagliari si sblocca in trasferta e ottiene una grande vittoria: è 2-1 sul Torino. L'avvio è equilibrato all'Olimpico e il match non si sblocca immediatamente, con un episodio molto discusso. Paleari sembra infatti travolgere Idrissi in uscita e il Cagliari chiede un rigore, ma Doveri e il Var sono di un altro avviso: niente rigore, niente offside o tocchi col braccio fuori dall'area e addirittura niente fallo. Si riparte dunque e il Torino, al 27', rompe l'equilibrio: Adams serve Vlasic, che si trova smarcato e insacca l'1-0. Quinta rete per il croato, sempre più in forma, ma i granata faticano a controllare il match. Simeone sfiora il bis ma, al 46' e nel recupero, il Cagliari pareggia: corner, spizzata di Mazzitelli e 1-1 di Prati. Nella ripresa il Cagliari sfiora anche il vantaggio con Palestra e Pisacane prepara dei cambi, ma Kilicsoy lo anticipa. L'attaccante, che stava per essere sostituito, ne salta tre e beffa Paleari con un sinistro imparabile: ecco il 2-1 del Cagliari al 65'. I granata provano a reagire col tiro da lontano di Gineitis, ma Caprile è attento sia in questa occasione, che sulla doppia occasione di Simeone e Duvan Zapata. Viene annullato perché il pallone era uscito sul cross, invece, il pari di Ngonge al 93'. Vince dunque il Cagliari, che sale a quota 18 punti e si allontana dalla zona-retrocessione. Si ferma dopo due successi, dunque, il Torino: 20 punti per Baroni.
IL TABELLINO
TORINO (3-5-2) - Paleari 5.5; Tameze 5.5, Maripan 5.5, Ismajli 5.5; Pedersen 6 (33' st Aboukhlal 5.5), Vlasic 6.5, Asllani 5.5 (33' st Ngonge 6), Gineitis 6 (33' st Ilkhan 6), Lazaro 5.5 (24' st Nkounkou 5.5); Adams 6 (24' st Zapata 6), Simeone 5.5. A disposizione: Popa, Israel, Anjorin, Sazonov, Dembelé, Casadei, Biraghi, Njie, Pellini. All. Baroni.
CAGLIARI (3-5-1-1) - Caprile 6; Zappa 6, Deiola 6, Luperto 6.5; Palestra 6.5, Mazzitelli 6.5 (27' st Cavuoti 6), Prati 6.5 (38' st Obert sv), Adopo 6, Idrissi 6.5; Gaetano 6 (24' st Esposito 6); Kilicsoy 7 (27' st Borrelli 6). A disposizione: Ciocci, Radunovic, Cogoni, Di Pardo, Rog, Pintus, Pavoletti, Trepy. All. Pisacane.
Arbitro: Doveri.
Marcatori: 27' Vlasic (T), 46'pt Prati (C), 20' st Kilicsoy (C).
Ammoniti: Vlasic (T), Nkounkou (T), Aboukhlal (T).
Nico Paz è uno dei tre giocatori capaci di segnare più di cinque gol e fornire più di cinque assist in ciascuna delle ultime due stagioni nei cinque principali campionati europei (sei reti, sei assist in quella attuale), assieme a Michael Olise e Lamine Yamal.
Il Como ha vinto sette delle 16 partite affrontate in questo campionato e solo nel 1950/51(otto, 4N 4P) ha fatto meglio dopo lo stesso numero di match in un singolo torneo di Serie A.
Il Como conta sette clean sheet in questo campionato e solo due volte nella sua storia vantava più gare senza reti subite dopo lo stesso numero di incontri in un singolo torneo di Serie A (nove nel 1986/87 e otto nel 1984/85).
Il Como è la squadra che ha segnato più gol grazie ai propri difensori in questa Serie A: sette (due a testa per Kempf e Ramón, uno per Alberto Moreno, Posch e Vojvoda) – nei cinque principali campionati europei in corso solamente Bayer Leverkusen e Chelsea (otto a testa) hanno fatto meglio.
Nessuna squadra nei cinque principali campionati europei ha terminato più partite senza segnare nel 2025 rispetto al Lecce (17, come l’Hellas Verona) – solamente nel 2024 (20) i salentini hanno concluso più incontri senza gol all’attivo in un singolo anno solare nella loro storia nel massimo torneo.
Nico Paz (12 - 6G, 6A) è il giocatore che ha preso parte a più gol in questo campionato di Serie A.
Tra i giocatori che hanno preso parte ad almeno 25 gol dall'inizio della scorsa stagione nei cinque principali campionati europei, solamente Lamine Yamal (36 - classe 2007) è più giovane di Nico Paz (26, 12G 14A - classe 2004).
Dall’inizio della passata stagione, solamente Hakan Çalhanoglu (sei) ha segnato più gol da fuori area in Serie A rispetto a Nico Paz (cinque,come Matias Soulé).
Nico Paz ha segnato sei gol in 16 presenze in questo campionato, lo stesso numero reti realizzato nell’intera scorsa stagione in Serie A (in 35 partite disputate).
Jacobo Ramón (due – gennaio 2005) è uno dei quattro difensori nati dal 2005 in avanti ad aver segnato più di una rete in questa stagione nei cinque principali campionati europei, assieme a Luka Vuskovic, Abdelhamid Ait Boudlal e Davide Bartesaghi.
Tasos Douvikas ha segnato il suo primo gol in trasferta in Serie A al suo centro numero sei nella competizione.
Tra le formazioni contro cui non ha mai perso in Serie A, il Lecce è quella con cui il Como ha disputato più match: sette (6V, 1N); inoltre, più in generale solo contro Fiorentina (11), Bologna e Atalanta (otto ciascuna) i lariani hanno vinto più incontri nel massimo torneo rispetto ai salentini (sei).
Il Cagliari ha vinto la quarta trasferta di Serie A nel 2025, superando quota tre in un singolo anno solare per la prima volta dal 2019 (quattro anche in quel caso).
Semih Kiliçsoy (20 anni e 134 giorni) è soltanto il secondo giocatore del Cagliari negli anni 2000 a trovare la via della rete per due gare consecutive di Serie A prima di compiere 21 anni, il primo dopo Robert Acquafresca (due volte nella stagione 2007/08).
Nikola Vlasic (5G+2A) è diventato soltanto il terzo giocatore del Torino, da quando il torneo è tornato a 20 squadre (2004/05), ad essere coinvolto in una marcatura per almeno sei gare consecutive in un singolo campionato di Serie A, dopo Ciro Immobile (striscia di sei tra marzo e aprile 2014) e Andrea Belotti (sette tra giugno e luglio 2020).
Il Cagliari ha ottenuto un successo esterno solo per la seconda volta in questa Serie A, la prima dal 2-1 al Via del Mare contro il Lecce del 19 settembre scorso (anche in quel caso partendo da una rete di svantaggio).
Il Cagliari ha vinto una trasferta di Serie A contro il Torino per la prima volta dal febbraio 2022: 2-1 con Walter Mazzarri in panchina in quel caso.
Il Torino ha perso tre delle ultime quattro partite casalinghe di Serie A (1V), tanti ko quanti quelli registrati in tutte le precedenti 16 gare interne di campionato disputate nel 2025 (6V, 7N, 3P).
Nikola Vlasic, che è il giocatore che da inizio novembre ha preso parte a più reti in Serie A (sette – 5G+2A), ha segnato per quattro partite consecutive per la prima volta in carriera nei maggiori cinque campionati europei.
Ché Adams torna a servire un assist in Serie A 316 giorni dopo l’ultima volta, ovvero dal 14 febbraio 2025: passaggio vincente per Eljif Elmas al Dall’Ara contro il Bologna.
Quello realizzato da Matteo Prati contro il Torino (44:45) è il gol più tardivo realizzato dal Cagliari nel corso di un primo tempo di Serie A dalla rete di Giovanni Simeone (46:23) contro la Juventus il 29 luglio 2020. Per il classe 2003, inoltre, è la seconda marcatura nel torneo, la prima dal 19 maggio 2024 (v Sassuolo al MAPEI).
Dall'altro lato, quello subito da Matteo Prati (44:45) è il gol più tardivo subito dal Torino in Serie A nel corso del primo tempo dal 26 agosto 2023: rete di Theo Hernández con la maglia del Milan a San Siro (46:59).
Con l’assist per Matteo Prati, Luca Mazzitelli torna a prendere parte ad un gol in Serie A per la prima volta dal 31 ottobre 2024, ovvero dalla rete contro la Lazio all’Olimpico con la maglia del Como; prima di oggi, inoltre, quella era la sua ultima presenza da titolare nel torneo.