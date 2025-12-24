Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Tennis
L'INTERVISTA

Tennis, Musetti guarda al 2026: "L'obiettivo è colmare il gap con Sinner e Alcaraz"

Il tennista azzurro ha fatto un bilancio dell'anno appena concluso ma con lo sguardo rivolto già alla prossima stagione 

di Martino Cozzi
24 Dic 2025 - 09:25
1 di 9
© Formula 1
© Formula 1
© Formula 1

© Formula 1

© Formula 1

Lorenzo Musetti lancia la sfida a Jannik Sinner e a Carlos Alcaraz. In un'intervista alla Gazzetta dello Sport, il tennista azzurro ha fatto il bilancio del suo 2025, chiuso con la partecipazione alle ATP Finals e l'ingresso meritato in Top 10: "È stato un anno ricco di prime volte che mi hanno reso orgoglioso e consapevole. Nei miei highlights inserire sicuramente la finale di Montecarlo, le due semifinali di Roma e Madrid, il debutto in top 10, la prima semifinale a Roland Garros, i quarti all’US Open. Poi, anche se arrivata con un po’ di fatica, non posso non mettere l’approdo alle Finals. Peccato che fisicamente sia arrivato un po’ bollito...". 

Leggi anche

Sinner: "Sono orgoglioso di essere italiano. La cosa più bella sono le rivalità"

Una stagione caratterizzata anche dalla nascita di Leandro, il secondo figlio avuto insieme alla compagna Veronica Confalonieri: "Con l’arrivo di Leandro è cambiato un po’ tutto, ed è inutile dire che siamo felicissimi. Ludovico non è geloso, anzi: credo abbia capito che quel neonato non è un bimbo di passaggio, ma è permanente. Sono tutti e due molto piccoli e Ludo, secondo me, nei prossimi mesi si renderà più conto che avrà un fratellino: saranno momenti delicati da gestire come genitore, come coppia". Dando uno sguardo anche al 2026, ormai prossimo a iniziare, nel team di Musetti la novità sarà l'ingresso di José Perlas, che affiancherà Simone Tartarini, storico coach del carrarino: "La volontà di aggiungere una figura alla squadra è nata nella settimana di Parigi, al Roland Garros. Venivo da un ottimo periodo, però sentivo l’esigenza di qualcosa di diverso, che potesse dare qualcosa di nuovo a me, a Simone, a tutto il team. Qualcuno che potesse portare esperienza: José da questo punto di vista ne ha parecchia. Sta andando tutto molto bene, il lavoro sta proseguendo e credo che ci stia dando tanti spunti per cercare di colmare un po’ il gap con i primi al mondo". 

Leggi anche

Sinner incrocia il nemico Kyrgios al "Million Dollar Slam": un punto vale 1 milione

E sugli obiettivi del 2026, Musetti non ha dubbi: "Sicuramente essere sempre più continuo per colmare la distanza con i primi due. Durante la stagione ho avuto l’occasione di affrontare sia Sinner che Alcaraz e sono sempre uscito battuto. Ma l’importante è stato portare a casa informazioni, e io ho capito su cosa potrei crescere". E, sugli obiettivi a breve termine, aggiunge: "Voglio raggiungere la seconda settimana già in Australia: questo è un obiettivo di partenza. L’anno scorso ci ero andato vicino, poi avevo perso una partita che poteva girare diversamente e si sarebbe un po’ aperto il tabellone. E poi se tutto andrà come spero, giocare le Finals arrivandoci senza otto settimane di rincorsa per il mondo. Il tennis, come la vita, è fatto di episodi". Senza dimenticare la maglia azzurra della nazionale: "Mi è dispiaciuto rinunciare alle Finals di Bologna ma sono stato il primo tifoso davanti alla tv mentre i miei compagni si giocavano l’Insalatiera. In futuro spero di essere protagonista e ritagliarmi quel ruolo decisivo in azzurro, che ancora non sono riuscito ad avere fino in fondo".

Ultimi video

01:25
DICH BERRETTINI POST AUSTRIA 19/11 DICH

Berrettini: "Grande emozione e grande gioia, nel totale una buonissima partita"

00:45
sinner

Sinner fatica sotto il sole di Dubai: inizia la marcia verso l'Australian Open 2026

00:58
DICH VOLANDRI SU PIETRANGELI 1/12 DICH

Volandri: "Pietrangeli"un esempio, il primo a insegnarci a vincer"

03:33
DICH BINAGHI SU PIETRANGELI PER SITO 1/12 DICH

Binaghi: "Pietrangeli è stato per decenni il tennis italiano nel mondo"

00:52
DICH BERTOLUCCI SU PIETRANGELI DICH

Bertolucci: "Pietrangeli, il primo grande nostro eroe tennistico"

04:32
DICH FIGLIO FILIPPO PIETRANGELI 1/12 DICH

Filippo Pietrangeli: "Molto commosso: un onore essere suo figlio"

02:24
DICH MARCO PIETRANGELI SU NICOLA DICH

Marco Pietrangeli: "Papà ha sempre detto quello che pensava, ricordatelo così"

01:30
SRV PIETRANGELI CAPITANO OK SRV

Pietrangeli capitano per sempre: l'impresa in Cile del 1976

01:39
SRV ULTIME PAROLE PIETRANGELI OK SRV

Le frasi iconiche di Pietrangeli: "Sinner? Gajardo", "Coppa Davis cosa di famiglia"

01:39
SRV RICORDO PIETRANGELI OK

Leggenda Pietrangeli, un'ironia sferzante: "Se piove al mio funerale, rimandiamo"

Davide De Zan
01:33
DICH COCCIARETTO PRE DAVIS DICH

Cocciaretto: "Quando giochiamo per l'Italia ci trasformiamo"

02:57
DICH MUSETTI AL PODCAST DELL AJUVE 20/11 DICH

Musetti: "Sinner è Djokovic 2.0, Alcaraz ha più talento ma più alti e bassi"

02:18
DICH FELICIANO LOPEZ (DIR. FINALS COPPA DAVIS) 19/11 DICH

Feliciano Lopez: "Il lavoro della Federtennis italiana è stato enorme"

03:38
DICH VOLANDRI POST AUSTRIA 19/11 DICH

Volandri: "Cobolli ha avuto un approccio strepitoso, Berrettini è fatto per giocare in Davis"

02:57
DICH COBOLLI POST AUSTRIA 19/11 DICH

Cobolli: "Quando metto questa maglia mi trasformo"

01:25
DICH BERRETTINI POST AUSTRIA 19/11 DICH

Berrettini: "Grande emozione e grande gioia, nel totale una buonissima partita"

I più visti di Tennis

Sinner incrocia il nemico Kyrgios al "Million Dollar Slam": un punto vale 1 milione

Sinner: "Sono orgoglioso di essere italiano. La cosa più bella sono le rivalità"

Rinnovo, voglia di libertà e l'ombra di Sinner: i motivi del divorzio Alcaraz-Ferrero

BJ King boccia la Battaglia dei sessi 2.0: "La nostra aveva valenza sociale, Sabalenka-Kyrgios no"

Jannik Sinner e il giro veloce con Kimi Antonelli ad Abu Dhabi

Clamoroso Alcaraz: annunciata la separazione da Ferrero. "Hai trasformato i miei sogni in realtà"

Notizie del giorno
Vedi tutti
10:31
Le auto di Una Poltrona per Due e Mamma ho perso l’aereo
10:29
Tutte le auto di Una Poltrona per Due e Mamma ho perso l'aereo
10:23
Musetti: "Nel 2026 voglio colmare il gap con Sinner e Alcaraz"
10:20
Niente Roma per Renan Lodi: il brasiliano all'Atletico Mineiro
Lione: il regalo di Natale è Endrick
10:19
Lione: il regalo di Natale è Endrick