Bufera sulla Federcalcio argentina, imputato il presidente Tapia

La giustizia argentina ha formalmente imputato il presidente e il tesoriere della Federcalcio (Afa) - Claudio "Chiqui" Tapia e Pablo Toviggino - nell'ambito di un'inchiesta per la presunta indebita ritenzione di contributi previdenziali e altri tributi. Il procedimento nasce da una denuncia della Direzione generale delle imposte (Dgi) e riguarda mancati versamenti per oltre 19.000 milioni di pesos, pari a circa 13 milioni di dollari, riferiti agli ultimi due anni. Le presunte irregolarità riguardano ritenute su Iva, imposta sul reddito e contributi pensionistici, nel periodo compreso tra marzo 2024 e settembre 2025.