Tennis
US OPEN

Tennis, Us Open: Djokovic raggiunge Alcaraz in semifinale, out Fritz

Lo statunitense cede in quattro set: passa Nole col punteggio di 6-3, 7-5, 3-6, 6-4

03 Set 2025 - 08:13
© Getty Images

© Getty Images

Non c'è storia per Taylor Fritz (4), che vede nuovamente sfumare il suo sogno negli Us Open. Il padrone di casa deve arrendersi nei quarti di finale contro un Novak Djokovic in grandissimo spolvero, che non si arrende ai suoi 38 anni e disputa una partita semplicemente impeccabile: punteggio di 6-3, 7-5, 3-6, 6-4 per conquistare le semifinali in quattro set e 3h24' di gioco. Ora Nole, che sogna il 25° Slam, sfiderà l'inarrestabile Carlos Alcaraz (2).

Novak Djokovic (7) si conferma la bestia nera di Taylor Fritz (4), che non l'ha mai battuto in carriera e subisce la sconfitta numero 11 in altrettanti confronti diretti: lo statunitense si arrende ancora e saluta gli Us Open nei quarti di finale. Ci sarà dunque Nole in semifinale, dopo una partita semplicemente impeccabile e perfetta: vittoria per 6-3, 7-5, 3-6, 6-4 dopo 3h24' di gioco, che vale il duello contro Carlos Alcaraz (2) nel penultimo atto. I primi due parziali sono contraddistinti dalle occasioni sprecate dal padrone di casa, annichilito dalla pressione e dai suoi precedenti negativi: perfetto e lucidissimo invece Nole, che non lascia nulla al caso. Nasce così il 6-3 nel primo set, mentre nel secondo Djokovic riesce a resistere al tentativo di portare la sfida al tiebreak e indirizzare la partita sui binari giusti. Un pubblico totalmente a favore di Fritz ha fatto innervosire il serbo nel terzo parziale, con tanti battibecchi e la perdita parziale della concentrazione: bravo Fritz ad approfittarne per vincerlo e accorciare con un 6-3. Il suo tentativo di rimonta però si è fermato qui, perché Djokovic ha subito raddrizzato il tiro e ha chiuso i giochi. Una partita lunga, da 3h24', ha dunque consegnato le semifinali al veterano 38enne. Djokovic prosegue dunque nel suo inseguimento al 25° Slam, ma il sogno rischia di infrangersi contro un avversario in forma splendida: Carlos Alcaraz (2) non ha ancora perso un set. 

tennis
us open
djokovic
fritz
alcaraz

