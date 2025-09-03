Tennis, Us Open: Djokovic raggiunge Alcaraz in semifinale, out Fritz

Novak Djokovic (7) si conferma la bestia nera di Taylor Fritz (4), che non l'ha mai battuto in carriera e subisce la sconfitta numero 11 in altrettanti confronti diretti: lo statunitense si arrende ancora e saluta gli Us Open nei quarti di finale. Ci sarà dunque Nole in semifinale, dopo una partita semplicemente impeccabile e perfetta: vittoria per 6-3, 7-5, 3-6, 6-4 dopo 3h24' di gioco, che vale il duello contro Carlos Alcaraz (2) nel penultimo atto. I primi due parziali sono contraddistinti dalle occasioni sprecate dal padrone di casa, annichilito dalla pressione e dai suoi precedenti negativi: perfetto e lucidissimo invece Nole, che non lascia nulla al caso. Nasce così il 6-3 nel primo set, mentre nel secondo Djokovic riesce a resistere al tentativo di portare la sfida al tiebreak e indirizzare la partita sui binari giusti. Un pubblico totalmente a favore di Fritz ha fatto innervosire il serbo nel terzo parziale, con tanti battibecchi e la perdita parziale della concentrazione: bravo Fritz ad approfittarne per vincerlo e accorciare con un 6-3. Il suo tentativo di rimonta però si è fermato qui, perché Djokovic ha subito raddrizzato il tiro e ha chiuso i giochi. Una partita lunga, da 3h24', ha dunque consegnato le semifinali al veterano 38enne. Djokovic prosegue dunque nel suo inseguimento al 25° Slam, ma il sogno rischia di infrangersi contro un avversario in forma splendida: Carlos Alcaraz (2) non ha ancora perso un set.