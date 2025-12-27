Napoli: accoltellato un calciatore diciottenne

Il diciottenne Bruno Petrone è stato accoltellato alle ore 1.15 di notte a Napoli nel cuore della movida in via Bisignano. Il ragazzo è stato avvicinato da due scooter mentre stava passeggiando con amici ed è stato colpito con due coltellate al lato sinistro del ventre e al fianco sinistro. Il giovane è stato portato d'urgenza all'ospedale dove lo hanno operato per asportare la milza e suturare le ferite da arma da taglio. Al momento, si trova in rianimazione e le sue condizioni rimangono gravi. Le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia Napoli Centro e ai militari della stazione di Chiaia. Il classe 2007 è anche un calciatore: gioca in Eccellenza nell'Angri, ma vanta anche una presenza in Serie C.