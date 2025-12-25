Tennis, Vavassori: "Ricevere i complimenti da Sinner è gratificante, i festeggiamenti..."

Ed è stato proprio lo stesso Jannik ad "arrabbiarsi" a causa delle troppe attenzioni date alla sua assenza, togliendole alla squadra presente in a Bologna: "Dice alla fine che siamo una squadra fortissima, anche senza di lui. Questo fa comunque molto piacere, perché sei il numero due del mondo e dici una cosa del genere. È una cosa gratificante, però penso che abbia ragione lui su questo. Siamo veramente una squadra molto forte, molto compatta. Il fatto che ci possiamo permettere di fare anche delle scelte è sintomo di potenza". E sui festeggiamenti, aggiunge: "Sai cos’è? Lì sono delle esplosioni talmente grandi di gioia, anche condivise tra amici, tra il team. Quando siamo rientrati, tra l’altro io anche leggermente dopo gli altri ragazzi, tutti hanno iniziato a sbocciare bottiglie. E lì avevamo da recuperare la cosa di Malaga, dove non avevamo festeggiato a dovere subito dopo la vittoria. Ci siamo detti: cavolo, siamo in casa. Quindi hanno preparato tutte le bottiglie, hanno stappato non so quanti champagne, e quando stappavamo poi un pochino bevevamo anche. Il fatto è che non avevamo neanche mangiato, quindi a stomaco vuoto. Poi fai conto che non siamo gente che beve, quindi ci mettiamo veramente poco a diventare un po’ brilli".