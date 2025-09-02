Tennis, Alcaraz: "Tornare numero 1? Non ci penso"

"Non penso a tornare numero uno al mondo, quando scendo in campo penso solo a vincere. Il n.1 è là, lo so, ma il presente è la partita e vedo di giocarla al meglio e di godermela". Così Carlos Alcaraz dopo la vittoria su Jiri Lehecka nei quarti di finale degli Us Open. Sorridente e rilassato, il campione spagnolo ha scherzato con l'intervistatore, rivelando che tra le cose che fa per rilassarsi dopo le partite è rivedere insieme con i suoi fratelli i colpi migliori che ha messo a segno.