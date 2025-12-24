Tennis, Ferrero: "Allenare Sinner? Ci devo riflettere. Ecco perché è finita con Alcaraz"

In attesa di definire il proprio futuro, a Ferrero è stato chiesto anche della possibilità di allenare Jannik Sinner in futuro: "È una cosa su cui dovrei riflettere. Sono giocatori straordinari (lui e Alcaraz, ndr), ma come ho detto prima, non è il momento di pensare a una cosa del genere e dire sì o no. Ora è il momento di superare questo periodo difficile, perché penso ancora a Carlos ogni giorno e non è il momento di pensare agli altri". E, in merito alla possibilità di adattare il suo stile da coach a Sinner, aggiunge: "Ho adattato il mio stile in funzione di Alcaraz. Al momento non sto valutando altre opzioni: mi sono arrivate proposte, ma le ho rifiutate. Adesso ho bisogno di due o tre mesi per stare tranquillo".